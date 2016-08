Rahoitusvastike: Suomalaisten uusi miljardien velkataakka kasvaa vauhdilla – ”Kolminkertaistunut 10 vuodessa”

Suomalaiset velkaantuvat kiihtyvästi asunto-osakeyhtiöiden ja muiden asuntoyhteisöjen yhtiölainojen kautta. Ilmiö peittää osaltaan varsinaisen asuntolainataakan kasvua.

Suomen Pankki kertoo, että asuntoyhteisöt nostivat kesäkuussa 690 miljoonan euron edestä uutta lainaa. Se on ennätysmäärä sitten vuoden 2010, jolloin asuntoyhteisöjen lainoja alettiin tilastoida rahalaitostilastossa.

– Todennäköisesti tämä on siis enemmän kuin koskaan asuntoyhteisöt ovat nostaneet, sanoo rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston ekonomisti Markus Aaltonen Suomen Pankista Uudelle Suomelle.

Suomen Pankki huomauttaa, että vaikka asuntoyhteisöt luetaan tilastoissa osaksi yrityssektoria, on iso osa asuntoyhteisöjen lainoista käytännössä kotitalouksien vastuulla. Itse asiassa yli puolet, sillä kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden yhtiölainoista oli noin 15 miljardia euroa maaliskuussa 2016, kun rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämän lainan määrä on yhteensä noin 24 miljardia euroa.

Kotitaloudet lyhentävät yhtiölainojaan rahoitusvastikkeen muodossa. Tämä velkataakka , joka on eräänlainen korvike asuntolainalle, on merkittävässä kasvussa. Suomen Pankki kertoo, että ”kotitalouksien vastuulla oleva yhtiölainakanta on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana”.

Vielä vuoden 2006 alussa kotitalouksilla oli yhtiölainaa noin viiden miljardin euron edestä, kun summa on nyt jo 15 miljardia. Summa on kasvanut ”reippaalla vauhdilla” mutta melko tasaiseen tahtiin viimeisen kymmenen vuoden aikana, Aaltonen kertoo. Viimeisen neljän vuoden aikana kasvu on hieman kiihtynyt.

Suomalaisten 93 miljardin euron asuntolainakantaan suhteutettuna kotitalouksien yhtiölainan määrä on kuitenkin vielä pieni, Aaltonen toteaa.

– Mutta ilmiönä se on mielenkiintoinen ja varmasti sisältää riskiäkin jossain määrin, kuten lainat yleensä, hän lisää.

Tänä vuonna asuntoyhteisöt ovat nostaneet tavallista enemmän lainaa etenkin touko- ja kesäkuussa. Kokonaisuutenakin alkuvuonna kasvu on ollut vauhdikkaampaa kuin viime vuosina.

– Näiden lainojen vuosikasvu (12 % maaliskuussa 2016) oli selvästi nopeampaa kuin kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu (2,5 % maaliskuussa 2016), Suomen Pankin tiedotteessa lisätään.

Aaltonen arvioi, että kotitalouksien asuntoyhteisölainan kasvun takana on enemmän uudisrakentaminen kuin korjausrakentaminen. Rahalaitostilastoista tähän ei kuitenkaan saada vastausta. Etenkin pääkaupunkiseudulla on nykyisin tyypillistä, että asuntoon pääsee kiinni pienellä omarahoitusosuudella, mutta takana on iso yhtiölaina.

Asuntoyhteisöihin luetaan kaikki yhteisömuotoisen asumisen yksiköt: asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiin-teistöyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset ja muut asuntoyhteisöt sekä asuntojen vuokrausta, omistusta ja hallintaa harjoittavat yhtiöt (pl. isännöinti).