Ekonomisti ihmettelee puheita asuntokaupan piristymisestä: ”Mihin lopulta voi uskoa”

Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen ihmettelee arvioita, joiden mukaan asuntokauppa on Suomessa piristynyt ja käy vilkkaana. Muun muassa Kiinteistönvälitysalan keskusliitto on arvioinut vanhojen asuntojen kaupan olevan vilkasta.

–Kun katson Tilastokeskuksen tuottamia virallisia tilastolukuja toteutuneista asuntokauppojen lukumääristä, pääsen aivan toisenlaiseen johtopäätökseen. Tämä ristiriita asuntomarkkinoiden vilkkaudesta on samalla mielenkiintoinen ja epämiellyttävä. Mihin lopulta voi uskoa, kun voidaan esittää kaksi näin toisistaan poikkeavaa arviota, Sorjonen kysyy blogissaan

Sorjosen mukaan ensimmäiseksi huomio kiinnittyy siihen, että pidemmällä aikavälillä kauppamäärät ovat vähentyneet rajusti.

–Vuonna 2005 koko maassa tehtiin noin 85 500 asuntokauppaa, mutta vuonna 2014 vain noin 58 500 (pudotusta runsaat 30 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vastaavat kauppaluvut ovat 24 200 ja runsaat 16 100. Vähennystä on lähes tarkalleen 33 prosenttia vain 10 vuoden aikana, vaikka kyseessä on sentään maan tärkein kasvukeskus. Huomattakoon vielä, että pääkaupunkiseudulla tehdään vähemmän asuntokauppoja kuin muualla Suomessa. Se on ehkä luonnollista, mutta ei välttämättä vastaa yleistä mielikuvaa, hän kommentoi.

Sorjonen sanoo, että asuntokauppa piristyi jonkin verran vuonna 2015, mutta kuluva vuosi ei näytä tuoneen uutta olennaista piristymistä.

–Voin vain arvailla, miksi asuntokauppa on vuosien mittaan vähentynyt, vaikka väkiluku on kasvanut, kotitalouksien keskikoko pienentynyt, eivätkä tarpeet asunnon vaihtamiseen varmasti ole kaikonneet. Korot ovat ennen näkemättömän matalat. Epäilemättä vuokra-asumisen suosio on kasvanut, ja vuokrat vapailla markkinoilla ovat kohonneet enemmän kuin asuntojen hinnat. Lisäksi poikkeuksellisen heikolla talouskehityksellä ja työttömyyden pelolla on taatusti oma merkityksensä. Varainsiirtoveroakin nostettiin vuonna 2013, hän arvioi.