Asuntojen vuokrat voivat laskea jopa 100 €/kk – Y-säätiö: Vuokrataso oli liian korkea ”kohtuuhintaiseksi”

Yleishyödyllisen Y-Säätiön omistama vuokranantaja M2-Kodit kertoo jatkavansa asuntojensa vuokranalennuksia.

Yhtiö laski heinäkuussa noin 1500 asunnon vuokraa useilla paikkakunnilla ja jatkaa nyt toimenpidettä 255 asunnossa Hyvinkäällä, Espoossa ja Porvoossa. Vuokranalennukset astuvat voimaan lokakuussa.

– Elo- ja lokakuussa voimaan astuvat vuokranalennukset ovat asuntoa kohti 0,50-1,50 euroa neliömetriltä. Neliövuokran alennus koskee kokonaisia kiinteistöjä, joiden jokaisen asunnon vuokraa lasketaan. Tämä voi tarkoittaa jopa yli sadan euron alennusta asunnon kokonaisvuokrassa, M2 kertoo tiedotteessaan.

M2:n mukaan toimiin on ryhdytty, koska yhtiön viime aikoina haltuunsa hankkimissa vuokrakohteissa ”vuokrataso on ollut korkeampi kuin tyypillisesti kohtuuhintaisissa ARA-vuokra-asunnoissa”.

– Analysoimme huoneistokohtaisia vuokria kaikissa omistuksessamme olevissa kohteissa ja vertasimme niitä ARA-vuokriin sekä markkinavuokriin. Totesimme, että asunnoissa on osittain liian korkeat vuokrat, jotta niitä voisi kutsua kohtuuhintaisiksi, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo tiedotteessa.

Y-säätiö omistaa M2:n kokonaisuudessaan. Säätiön asuntoyhtiön tarkoituksena on tarjota ”laadukkaita, kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja kasvukeskuksissa ympäri Suomen”. Asunnot, joita on noin 10 000 eri puolilla Suomea, on tarkoitettu ennen kaikkea pieni- ja keskituloisille.

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Y-Säätiön tavoitteena on ollut viimeisten vuosien aikana kasvattaa asuntokantaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen eli M2-Kotien osalta, yhtiö taustoittaa.

Vuoden 2016 aikana M2-Kotien vuokria alennetaan yhteensä noin 3 miljoonalla eurolla. Ensi vuoden vuokria ei nosteta koko M2:n asuntokannassa lainkaan, yhtiö kertoo.