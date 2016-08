Ekonomisti: Hyvä, hallitus – poistakaa verotuksen ”muinaisjäänne” varainsiirtovero

Varainsiirtovero on verotuksen muinaisjäänne ja äärimmäisen huono tapa kerätä valtiolle tuloja, katsoo asuntoluotottaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus. Hän toivoo, että varainsiirtoveron poisto etenee hallituksessa, kuten kokoomus ja perussuomalaiset ovat vihjanneet.

Brotherus kommentoi viime viikolla Uuden Suomen juttua, joka käsitteli kokoomuksen pyrkimystä luopua varainsiirtoverosta. Hän ilmoitti kannattavansa "kaikkien taloustieteilijöiden tavoin varainsiirtoveron poistoa”.

– Valtiovarainministeriö on pitkään pitänyt ajatusta esillä, mutta poliittisella puolella ei tätä ennen ole tartuttu virkamiesten taustatyöhön. On myönteistä, että asiaan on nyt herätty ja asiaan suhtaudutaan vakavasti hallituksessakin, Brotherus kommentoi Uudelle Suomelle.

Kertauksen vuoksi: miksi taloustieteilijät pitävät varainsiirtoveroa niin huonona vaihtoehtona kerätä verotuloja?

– Käytännössä varainsiirtovero on muuttovero. Siinä verotetaan muuttamista, mikä johtaa siihen, että ihmiset asuvat asunnoissa, jotka eivät ole heille parhaimpia. Se ehkäisee halua muuttaa työn tai opiskelun perässä ja muissa elämäntilanteiden vaihdoksissa, mikä on haitallista varsinkin tällaisessa globaalin talouden aikakaudessa. Kun uusia työpaikkoja voi syntyä äkisti eri puolille samalla kun vanhoja lähtee, niin tällainen joustavuus – varsinkin euroaikana – olisi äärimmäisen arvokasta, Brotherus listaa vastauksena.

Hän korostaa, että työvoiman liikkuvuutta vähentävä vanha vero on erityisen haitallinen nykymaailmassa, globaalissa nopeiden muutosten ajassa.

– Nyt kun olemme luopuneet meidän omasta rahapolitiikasta eikä sitä [oman valuutan] joustoa ole, niin tällaiset muihin kansallisiin joustoihin liittyvät tekijät muuttuvat vieläkin tärkeimmiksi, Brotherus sanoo.

Brotherus huomauttaa, että varainsiirtoveron perusteet ja tausta löytyvät ajasta, jolloin valtiolla ei ollut monia verolähteitä. Varainsiirtoveroa ryhdyttiin perimään, koska se oli teknisesti toteutettavissa.

Näin kerrotaan myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) taannoisessa tutkimuksessa: ”Asuntokauppojen varainsiirtovero on jäänne ajalta, jolloin esimerkiksi ihmisten tuloja ja yritysten tuottamaa arvonlisää oli vaikea havaita ja verottaa. Kiinteistöjen ja muun varallisuuden kaupat vahvistettiin muinoin viranomaisen leimalla. Tässä yhteydessä oli helppo kerätä niin sanottua leimaveroa”.

– Eli se on vähän tällainen muinaisjäänne aikakaudelta, jolloin veromuotoja ei ollut runsaammin olemassa. Nyt kun on tässäkin menty eteenpäin, niin tästä muinaisjäänteestä voitaisiin luopua, Brotherus sanoo.

Ekonomisti kuvaa veroa myös eriarvoistavaksi: jos on kaksi muuten identtistä perhettä, joista toinen kuitenkin muuttaa useammin, tämä perhe joutuu kärsimään suhteessa paikallaan pysyvään perheeseen.

– Sitä ei voi pitää hyvänä verotapana missään suhteessa.

Kokoomuksesta on väläytetty, että varainsiirtoveron poisto voitaisiin kompensoida rajoittamalla oman asunnon myyntivoiton verovapautta. Tämä on aiheuttanut vastalauseen päähallituspuolue keskustan riveistä.

Brotherus sanoo, että muita vaihtoehtoja kompensoida menetettävä verokertymä voisivat olla jo tiettyjen jo olemassaolevien verojen nostamisen aavistuksen verran tai kiinteistöveron kertymä, jos verorasituksen halutaan yhä kohdistuvan asumiseen. Varainsiirtovero tuottaa vuodessa noin 700 miljoonaa euroa.

– Realistista on, että jos varainsiirtovero poistetaan tai sitä lasketaan, siitä syntyy jonkinlainen verovaje. En usko siihen, että se rahoittaisi itse itseään kasvattamalla [talouden] aktiviteettia. Jos tästä verokertymästä halutaan pitää kiinni, niin joitain veroja pitää kiristää tai uusia veroja kehitellä, Brotherus sanoo.

Hän toteaa, että se, miten varainsiirtoveron poisto kompensoitaisiin, on poliittinen päätös, mutta ”selvää on, että varainsiirtovero on äärimmäisen huono tapa”.

– Löytyy useita parempia tapoja kerätä vastaava verokertymä.

Samaa mieltä on ollut VATT, jonka tutkimuksen mukaan varainsiirtovero ”aiheuttaa suurta haittaa verrattuna siitä saatavien verotulojen määrään, koska se vähentää asuntokauppoja ja muuttamista”.

– Saman summan voisi kerätä pienemmällä haitalla esimerkiksi kiinteistöveroa korottamalla tai omistusasumisen tukiin eli asuntotulon verottomuuteen tai asuntolainojen korkovähennysoikeuteen kajoamalla, VATT:n tutkimuksessa todettiin vuonna 2013.