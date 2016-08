Tässäkö ratkaisu Suomen asumistukiongelmaan? Kansliapäällikkö: ”Vuokrankorotuksiltakin voi edellyttää nollalinjaa”

Ympäristöministeri kansliapäällikkö Hannele Pokka ottaa blogissaan kantaa Suomessa vilkkaana käyvään keskusteluun asumistuista. Pokan mukaan vuokrankorotuksilta on edellytettävä nollalinjaa.

–Vuokrasääntelyyn ei kukaan halua Suomessa palata. Mutta on paljon niin sanotusti hyviä kysymyksiä, sellaisia kuten paljonko rakennusmaa saa maksaa, kuinka paljon rakentamisen määräyksillä nostetaan asunnon hintaa, paljonko rakennusyhtiön pitää saada tuottoa. Maapolitiikkaa on kuntien kädessä. Rakentamismääräysten perkaaminen on ympäristöministeriön vastuulla. Tuottotavoitteet ovat yksittäisten yritysten päätösvallassa. Palkansaajat ovat laajasti sitoutuneet kilpailukykysopimuksella palkkojen nollalinjaan. Tähän sopii huonosti se, että vuokrat ovat voineet viime vuosina nousta 3-4 prosentin vuosivauhtia. Vuokrankorotuksiltakin voi edellyttää nollalinjaa, hän kirjoittaa.

Pokan mukaan kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttajiksi tarvitaan lisää toimijoita. Hän huomauttaa, että kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen on viime vuosina ollut pääasiassa kuntien vastuulla.

–Yksityiset rakentajat ja rakennusyhtiöt ovat keskittyneet kovan rahan asuntojen tuotantoon. Niitä rakennetaan parhaillaankin reipasta tahtia pääkaupunkiseudulla, Pokka kommentoi.

Helsingin Sanomat uutisoi viikonloppuna, että asumistukia maksetaan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa. Uutinen on herättänyt käyntiin vilkkaan keskustelun vuokrista ja asumistuista. Kelan pääjohtajan Liisa Hyssälän ehdotus vuokrasääntelystä on saanut tyrmäyksen ekonomisteilta.

–Vuokrasääntelyn haitallisuus on yksi niistä asioista, joista taloustieteilijöiden kesken vallitsee melko laaja yksimielisyys. Vuokrasääntelystä hyötyvät ainoastaan ne, jotka onnistuvat pääsemään vuokrasäänneltyyn asuntoon, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen huomauttaa Twitterissä julkaisemassaan kommentissa.

HS:n asumitukijuttu kaipasi kommenttia, johon 140 merkkiä ei riittänyt. | https://t.co/OphmU9c6Ng pic.twitter.com/CrIu7ylJxh — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) August 21, 2016

Kärkkäinen nostaa Pokan tavoin esiin rakentamisen.

–Lisäämällä vuokra-asuntojen tarjontaa saadaan vuoksien nousuvauhtia hillittyä. Ja tässä tärkeimpänä tekijänä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on kaavoitus.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Tuukka Saarimaa viittaa Saksaan, jossa niin sanottu vuokrajarru on ollut käytössä tietyillä alueilla. Saarimaa nostaa esiin DIW Berlinin tutkimuksen , jonka mukaan vuokrajarru ei laskenut vuokria ja saattoi jopa nostaa niitä alueilla, joilla se ei ollut käytössä.

–Saksan vuokrajarru ei ole laskenut vuokria ja on ehkä jopa nostanut niitä siellä, missä se ei ole voimassa. Vuokrajarru ei siis käytännössä pure, joten se ei voi tuottaa vuokrasääntelyn hyviä eikä huonoja puolia, Saarimaa kommentoi Twitterissä.