Vuokrankorotukset seis, vetoaa ylin virkamies – ”Miten tämä automaatti edelleen pelaa Suomessa näin hyvin?”

Ympäristöministeriön korkein virkamies, asuntoasioista vastaava kansliapäällikkö Hannele Pokka vaatii suuria vuokra-asuntoyhtiöitä mukaan yhteiskuntalkoisiin. Pokka vetoaa vuokranantajiin, jotta nämä jättäisivät vuokrankorotukset tekemättä ainakin sen aikaa, kun palkankorotusten nollalinja jatkuu.

Pokan mielestä suuret vuokranantajat ovat välttyneet yhteiskuntatalkoilta, joissa ”kaikki muut” ovat mukana.

– Kun katsoo, kuinka vuokrat ovat nousseet, niin kyllähän vuokranantajat ovat pitkään jo hyötyneet tästä tilanteesta. Ei heidän ole tarvinnut tämän talouslaman vaikutuksia kärsiä, Pokka sanoo Uudelle Suomelle.

Kansliapäällikkö Pokka mainitsi maanantaina julkaistussa ministeriön blogissaan, että ”vuokrankorotuksiltakin voi edellyttää nollalinjaa”, koska palkansaajat ovat sitoutuneet kilpailukykysopimuksella palkankorotusten jäädyttämiseen. Pokan mielestä vuokrien 3–4 prosentin vuosinousu sopii huonosti yhteen palkansaajien uhrauksen kanssa.

Samalla Pokka kuitenkin kirjoitti, että vanhanaikaiseen vuokrien hintasääntelyyn ei kukaan halua Suomessa palata. Hän selittää Uudelle Suomelle, että tarkoitti juuri vuokranantajien vapaaehtoista sitoutumista vuokrien korotuksista pidättäytymiseen.

– En ole sääntelypolitiikan kannattaja, mutta olen ajatellut, että eikö näissä talkoissa voisi nämä isot vuokrataloyhtiöt olla myös ihan oikeasti mukana? Nyt on palkoissa sovittu tämä jäädytys eli korotusten nollalinja niin eivätkö nämäkin [vuokrayhtiöt] suostuisi tinkimään omista tuottotavoitteistaan? Pokka sanoo.

Hänen mielestään olisi erikoista, että ”vuokrankorotusten automaatio jatkuisi näissäkin oloissa”.

”Voisiko asumistuen ja toimeentulotuen menojen kasvua hillitä sillä, että olisi tällainen vuokrarauha vähäksi aikaa? Nyt se olisi paikallaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin”

– Tilanne Suomessa on se, että palkankorotukset ovat nollassa, ja siihen nähden kuluttajahintojen tilanne sekä vuokrien nousu ovat epäsuhdassa. Miten se tämä automaatti edelleen meillä näin hyvin pelaa?

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä varoitti äskettäin Helsingin Sanomissa asumistukimenojen noususta ja väläytti jopa vuokrasääntelyä ratkaisuna tilanteeseen. Pokka toivoo, että tämä toteutuisi vapaaehtoisen väliaikaisratkaisun kautta.

– Voisiko näiden yhteiskunnan asumistukien ja toimeentulotukien määrän kasvua hillitä sillä, että olisi tällainen vuokrarauha vähäksi aikaa? Nyt se voisi olla paikallaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, Pokka sanoo.

Pokka korostaa, että hänen vetoomuksensa on yhden virkamiehen ääneenajattelua.

Asumisen hinta on Pokan mukaan varsinainen ongelma vain ja nimenomaan pääkaupunkiseudulla, missä ”asumisen korkeita kustannuksia ei enää tavallinen keskituloinen pysty palkalla maksamaan”. Muissa kasvukeskuksissa tilanne on parempi.

– Asuntopolitiikan pääkysymys on ollut ja on yhä, onko kasvavilla kaupunkiseuduilla aktiivinen maapolitiikka ja riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiseen ja toisaalta onko saatavissa uusia toimijoita kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen. Kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen on viime vuosina ollut pääasiassa kuntien vastuulla. Yksityiset rakentajat ja rakennusyhtiöt ovat keskittyneet kovan rahan asuntojen tuotantoon, Pokka kirjoittaa blogissaan.

Hallitus pyrkii lisäämään kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamista elokuun alussa voimaan tulleella korkotukilailla, jossa kohtuuhintaisia asuntoja valtion tuella rakennuttava yritys vapautuu jo kymmenen vuoden kuluttua asuntojen käyttöä ja luovuttamista koskevista rajoituksista. Lisäksi hallituksen perustama A-Kruunu tulee rakennuttamaan kohtuuhintaisia asuntoja pääkaupunkiseudulle – mutta Pokka huomauttaa niiden valmistuvan vasta vuoden 2020 paikkeilla.

Tällä välin Pokka toivoo akuuttiin tilanteeseen apua muun muassa entisiltä yleishyödyllisiltä toimijoilta Satolta ja VVO:lta, jotka nyt ovat kovan rahan vuokra-asuntomarkkinoiden suurpelureita.

