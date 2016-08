Taloustieteen professori: Vuokrien kalleus on Suomen valtiovallan syytä

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan asumiskustannuksista. Keskustelu aiheesta käy kuumana, kun ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka tänään vetosi vuokranantajiin, jotta vuokrankorotuksia ei tehtäisi.

Virénin mielestä on absurdia, että valtiovallan edustajat haluavat suitsia asumisen hinnanmuodostusta, kun valtiovalta on suurin syypää vuokratasoon. Virénin mukaan tarjonta ei juurikaan vaikuta asuntohintoihin, mutta kysyntä sen sijaan vaikuttaa.

– Mitä tulee asuntohintojen (vuokrien) kalleuteen, tuntuu unohtuneen, että suurin syyllinen on itse asiassa valtiovalta. Valtio yhdessä kuntien kanssa on kiivaaseen tahtiin nostanut asumisen verorasitusta (kiinteistövero, lämmityspolttoaineiden verot, sähkövero, vesimaksut, tonttihinnat jne.), kirjoittaa professori Virén.

– Pääomaverotusta on kiristetty lähes tyyliin prosenttiyksikkö vuodessa. Vuonna 1993 se oli 25, nyt (käytännössä) 34. Selvää on, että markkinoilla, joilla on liikakysyntää (myyjän markkinat) verot menevät kokonaisuudessaan ostajan (vuokralaisen) maksettavaksi. Eli siinä 10 % lisää vuokriin pääkaupunkiseudulla. Korkeat pääomaverot ovat mannaa ns. yleishyödyllisille yhteisöille, jotka ovat verosta vapaat, mutta saavat verojen korotuksen hyödyn korkeimpina vuokrina ja muina pääomatuloina, Virén jatkaa.

Hänen mukaansa tulonsiirroilla kuten asumis- ja toimeentulotuella on samanlainen vaikutus: tulonsiirrot ”kapitalisoituvat asuntohintoihin”.

– Vanhasen hallituksen 2006 poistama asumismenojen seitsemän prosentin omavastuu toimentulotuesta on tyyppiesimerkki siitä, mitä pahaa hyvää tarkoittava politiikka saa aikaan. Tulonsiirtojen varassa oleville syntyy insentiivi muuttaa mahdollisimman kalliisiin asuntoihin – ja tietenkin pääkaupunkiseudulle, jossa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelmat ovat kaikkein suurimmat, Virén kirjoittaa.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä varoitti äskettäin Helsingin Sanomissa asumistukimenojen noususta ja väläytti jopa vuokrasääntelyä ratkaisuna tilanteeseen. Kansliapäällikkö Pokka puolestaan toivoo, että tämä toteutuisi vapaaehtoisen väliaikaisratkaisun kautta.