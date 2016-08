Viaporin telakan historia ranskalaiskuvin

Ranskalainen valokuvaaja Jacopo Brancati on kuvannut Suomenlinnassa sijaitsevaa Viaporin telakkaa, sen korjaustoimintaa ja ihmisten intohimoa purjehdukseen. Nyt kuvista on koostettu valokuvanäyttely, joka esittelee telakkaa ja vanhoihin purjelaivoihin liittyvää suomalaista merenkulkuperinnettä. Näyttelyn historiallinen osio käy läpi puisten purjeveneiden historiaa 1900-luvun alusta 1970-luvulle.

Suomenlinnan sydämessä sijaitseva Viaporin telakka on yksi maailman vanhimpia edelleen käytössä olevia allastelakoita. 1760-luvulla telakalla rakennettiin saaristolaivaston kaleereja ja fregatteja, nyt siellä korjataan ja entistetään historiallisesti arvokkaita laivoja.

Nyt avatun näyttelyn on suunnitellut ranskalainen taiteilijaryhmä Infine Arts ja valokuvat on ottanut Jacopo Brancati. Tekstit ovat Sonia Olsecen käsialaa ja ääni-installaatiosta vastaa Arja Kastinen, joka on myös säveltänyt ja esittänyt musiikin. Näyttelyn on tuottanut Viaporin telakkayhdistys.

Mukana projektissa ovat olleet myös Merikeskus Vellamo, European Maritime Heritage Association, ranskalainen aikakauslehti Chasse-Marée, Svenska litteratursällskapet i Finland sekä Suomenlinnan hoitokunta.

Näyttely on esillä Suomenlinna-museossa 1.3.2015 saakka.

Lisää lifestyle-juttuja Vitonen.fi-sivustolla.