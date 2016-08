Suomalaisten uudet juomavillitykset ovat arjen luksusta

Arjen nautiskelu, liikkuva elämäntapa ja väestön ikääntyminen ovat vahvistuvia kuluttamisen trendejä. Juomamaailmassa ne näkyvät esimerkiksi vähäalkoholisten tuotteiden kasvavana kysyntänä. Hartwall selvitti tulevaisuuden trendejä ja juomatapoja Juomavisio 2025 -selvityksessään.

Hartwallin markkina-analyytikko Anne Niemisen mukaan keskeisimmät trendit seuraavien kymmenen vuoden aikana ovat:

- Syöminen ja juominen ovat osa identiteettiä: Kuluttaja haluaa valita itselleen yhä enemmän sellaisia erikois- ja premium-tuotteita, joilla on juuri hänelle arvolatausta.

- Matala-alkoholista arjen luksusta: Matala-alkoholiset ja alkoholittomat panimojuomat ovat kasvussa. Kasvun taustalla ovat nautinnollisuustrendi, terveys ja hyvinvointi sekä väestön ikääntyminen.

- Tukea hyvinvoinnille: voimistuva hyvinvointitrendi sekä suomalaisten kiinnostus oman terveyden kohottamiseen lisäävät vesien terveellisyyteen kohdistuvaa kiinnostusta.

- Lennosta mukaan: On the go -kuluttaminen ja niin sanottu kolmannessa paikassa syöminen kasvaa. Ruoka ja juoma halutaan yhdistää uudenlaisilla, aidosti ravitsevilla juomilla.

- Seniori haluaa panostaa itseensä hyvillä juomilla. Päivittäin tarvittavia vitamiineja ja kivennäisvesiä sisältävät vedet nousevat yhä merkityksellisemmäksi myös ikäihmisten keskuudessa.

Lisää lifestyle-juttuja Vitonen.fi-sivustolla.