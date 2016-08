Suomi kiristi turvapaikanhakijoiden oikeusapua – EU jyrää heti?

Euroopan komission ehdotus jyräisi toteutuessaan Suomen hallituksen tuoreen lakiuudistuksen, jolla rajattiin turvapaikanhakijoiden oikeutta ilmaiseen oikeusapuun. Komissio laajentaisi oikeusavun koskemaan koko turvapaikkaprosessia.

– Hallitus suhtautuu komission ehdotukseen kielteisesti, sisäministeriö toteaa torstaina lähettämässään tiedotteessa.

Suomessa oikeusapua rajoitettiin eduskunnan kesällä 2016 hyväksymällä lainmuutoksella. Lakiuudistus, jonka on määrä tulla voimaan 1. syyskuuta, antaa jatkossa oikeuden avustajan läsnäoloon turvapaikkapuhuttelussa vain, jos se on erityisen painavista syistä tarpeen tai jos kyseessä on ilman huoltajaa maassa oleva alle 18-vuotias turvapaikanhakija. Taustalla on kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehostava kokonaisuus.

Muuten hallitus suhtautuu pääosin myönteisesti Euroopan komission pakettiin yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Komissio julkisti neljä ehdotustaan järjestelmän uudistamisesta ja laillisten maahantuloväylien lisäämisestä tiedonannossaan 13. heinäkuuta ja Suomen hallitus ilmaisi kantansa asiasta tänään perjantaina.

Komission säädöspaketti sisältää ehdotukset, joilla turvapaikkamenettelyä ja kansainvälisen suojelun perusteita yhtenäistetään unionin alueella. Lisäksi komission paketti sisältää muun muassa asetuksen uudelleensijoittamisen edistämiseksi unionin alueella ja ehdotuksen uudeksi vastaanottodirektiiviksi, sisäministeriö tiedottaa.

– Hallitus kannattaa turvapaikkamenettelyn virtaviivaistamista ja kansainvälisen suojelun perusteiden yhdenmukaistamista, hallitus toteaa.

Komissio pyrkii vähentämään turvapaikanhakijoiden ja suojelua saaneiden luvatonta liikkumista EU-valtiosta toiseen ja näin estämään turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä. Hakijan velvollisuudesta hakea turvapaikkaa siinä jäsenvaltiossa, johon hän ensiksi saapuu tai jossa hänellä on oleskeluoikeus, säädettäisiin selkeästi asetuksella. Säädökset velvoittaisivat hakijan oleskelemaan tietyssä maassa.

– Hallitus kannattaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden luvatonta liikkumista EU-valtiosta toiseen. Valtioneuvosto kannattaa myös komission ehdotusta määrittää ensimmäiset turvapaikkamaat, turvalliset kolmannet maat ja turvalliset lähtömaat unionin tasolla, hallitus jatkaa.

Komissio ehdottaa myös uudenlaisia yhteisiä sääntöjä kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisesta unionissa. Tästä uudelleensijoitusjärjestelmästä hallitus ei vielä muodosta lopullista kantaansa. Hallituksen mukaan komission ehdotus ”muistuttaa Suomen kiintiöpakolaisjärjestelmää, mutta ei vastaa sitä täysin”.

Uudessa järjestelmässä Euroopan unionin neuvosto hyväksyisi vuosittain uudelleensijoittamissuunnitelman, jossa todettaisiin uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärä, kunkin jäsenvaltion osuus sekä yleiset maantieteelliset prioriteetit. Asetuksessa säädettäisiin uudelleensijoitettavien henkilöiden valintaperusteista.

– Kiintiöpakolaisten vastaanotto tulisi vakiinnuttaa myös niihin jäsenvaltioihin, joissa sitä ei ole perinteisesti harjoitettu. Sen sijaan valtioneuvosto pitää tärkeänä, että Suomi voi jatkossakin päättää itse vuosittain uudelleensijoittamiensa henkilöiden määrästä, hallitus toteaa.