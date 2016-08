Poliisi: Forssassa 3 pahoinpitelyä ennen joukkotappelua

Rikoskomisario Tomi Repo kertoo Uudelle Suomelle, että Forssassa on ollut muutamia pahoinpitelyitä elokuussa jo ennen nyt julkisuuteen nousseita tapauksia.

Forssan vastaanottokeskuksen edustalla oli tällä viikolla joukkotappelu suomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä. Sitä edelsi 15-vuotiaan pahoinpitely, josta epäillään ulkomaalaistaustaista henkilöä. Poliisi tutkii, onko näillä tapahtumilla yhteyttä toisiinsa.

Lue lisää: ”Tilanne kiristynyt viikkojen ajan” – Poliisi vahvistaa Forssan ilmiön

Tomi Repo kertoo, että pahoinpitelyitä on ollut kaksi jo ennen 15-vuotiaan tapausta. Ei ole kuitenkaan vielä selvyyttä siitä, ovatko tapahtumat jotenkin kytköksissä toisiinsa.

– Niissä oli molemmissa uhrina ulkomaalaiselta näyttävä henkilö, Repo sanoo.

Pahoinpitelyt tapahtuivat 20. elokuuta ja 12.–13. elokuuta. Poliisi tarkentaa vielä kello 16:n aikaan julkaisemassaan tiedotteessa, että uhrit ovat vastaanottokeskuksen asukkaita.

– Esitutkinnat ovat vielä kesken, mutta tarkoitus on selvittää, onko näissä rasistista motiivia, Repo sanoo.

Repo kuvailee, että suomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välien kiristyminen ”on muodostunut nopeasti” loppukesästä.

– Kesän lopulla välit kiristyivät. Ovatko nämä pahoinpitelyt sitten yksi syy, Repo pohtii.

Toinen mahdollinen syy nopeaan tunteiden leimahdukseen voi olla sosiaalisessa mediassa leviävä huhupuhe.

– Netissä liikkuu paljon vahvistamatonta tietoa, siellä lietsotaan vastakkainasettelua.

Repo toivoo nyt jäitä hattuun kaikille osapuolille. Poliisi on keskustellut niin paikallisten kuin vastaanottokeskuksen asukkaidenkin kanssa.

– Pelko vastaanottokeskuksessa on kova. Siellä on kuitenkin myös pieniä lapsia. Siellä ihmetyttää, miten on yhtäkkiä käynyt näin, Repo sanoo.