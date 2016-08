Lakiluonnos: Perustulo on 560 €/kk – saajien joukko muuttui radikaalisti

Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas kertoo Kelan tutkimusblogissa, mikä perustulokokeilussa on muuttunut verratessa esiselvitystä ja lakiluonnosta.

Lakiluonnos perustulokokeilusta on tänään lähtenyt lausuntokierrokselle.

– Esiselvityksessä pohdittiin mahdollisuuksia kokeilla perustuloa muutamalla erisuuruisella etuus- ja verotasolla. --- Niin ikään esitettiin, että kokeilu tehtäisiin sekä valtakunnallisena että paikallisena kokeiluna. --- Nyt lausunnoille lähtenyt malli on paljon vaatimattomampi: testataan osittaisen perustulon ratkaisua, jossa otos kohdennetaan Kelan työttömyysetuuksia saaviin, kohteena on yksilö eikä kotitalous, otoskoko jäänee 2 000–3 000 henkilöön, erityistapauksia on rajattu kokeilun ulkopuolelle jne., Olli Kangas kirjoittaa.

Näin sosiaali- ja terveysministeriö kertoo kohdejoukosta:

– Kohdejoukosta poimittaisiin satunnaisotannalla 2 000 hengen kokeiluryhmä. Kokeiluun osallistuminen olisi pakollista, jotta kokeilusta saatavat tulokset eivät olisi vääristyneitä. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa. Koska kyseessä olisi pakollinen kokeilu, alimman kokeiltavan perustulon taso tulisi asettaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tasoa vastaavaksi. Perustulo olisi saajalleen verovapaata tuloa. Perustulon maksaisi Kela. Kokeilu tarkoittaa sitä, että perustuloa ei ryhdytä välittömästi maksamaan koko väestölle.

Suurimmat syyt kohdejoukon muuttumiseen liittyvät Kankaan mukaan perustuslakiin ja lainsäädäntöön, rahoitukseen ja aikatauluun.

– Kohdejoukon – Kelan työttömyysturvaetuuksilla olevat – määrittely liittyi sekä kokeilubudjettiin että aikatauluun. Kokeilussa voidaan nimittäin hallituksen päätöksen mukaan käyttää rahoituspohjana maksussa olevia etuuksia, ja satunnaistettu otos voidaan helposti poimia Kelan ajantasaisista rekistereistä, Kangas kertoo.

Hän myöntää suoraan, että kaikkien näiden syiden vuoksi ”mutkia suoristettiin”, jotta kokeilu voisi alkaa ensi vuoden alussa.

– Mahdolliset jatkotoimet ja kokeilun laajentaminen muihin ryhmiin riippuvat hallituksen linjauksista, hän toteaa.

Ministeriö on nyt lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntojen seurauksena luonnokseen voi vielä tulla muutoksia.