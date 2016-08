Ekonomistiryhmältä viesti hallitukselle: Päivähoitomaksujen korotus peruttava – maahanmuuttajille 1–2 vuoden työharjoitteluita?

Hallituksen finanssipolitiikan linja on pääosin ”kohdallaan”, mutta sekä rakennepoliittisissa että työmarkkinoita koskevissa uudistuksissa on tehostamisen ja terävöittämisen varaa, toteaa professori Bengt Holmströmin, professori Sixten Korkmanin sekä toimitusjohtaja Vesa Vihriälän muodostama ekonomistiryhmä hallitukselle luovuttamassaan muistiossa.

Perjantaina julkaistu muistio talouden suuntaviivoista on valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) tilaama.

– Työmarkkinoilla kaivataan toimia kohtaanto-ongelman lieventämiseksi sekä työllistämis- ja työn vastaanottokynnyksen madaltamiseksi. Kohdennettuja ja räätälöityjä toimia tarvitaan pitkäaikaistyöttömyyden osalta sekä maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi, kolmikko toteaa tiivistelmässään hallituksen nykyisille linjauksille tukea antaen.

– Finanssipolitiikan linja on kohdallaan. Monia hyödyllisiä rakennepoliittisia toimia on pantu liikkeelle, mutta tällä alueella on yhä paljon tehtävää.

Ekonomistien mukaan hallituksen tulisi keskittää rakennemuutoksensa ”työmarkkinoiden toiminnan parantamiseen, yritystoiminnan uudistumiskyvyn ja -kannusteiden vahvistamiseen sekä näkymän luomiseen siitä, että Suomi on jatkossakin korkean osaamisen maa”. Kolmikko antaa tukensa muun muassa tukensa passiivisen työttömyysturvan aktivoittamiselle, mutta toivoo kiisteltyjen päivähoitomaksujen korotusten perumista. Perustelu on korotuksen vaikutus työnteon kannustavuuteen.

– Naisten työmarkkinoille osallistumisen mahdollisuuksien tukemiseksi olisi hyvä pidättäytyä päivähoitomaksujen korotuksista, ekonomistit kirjoittavat.

Työnteon kannustavuuteen liittyvät toimet voisivat ekonomistien mukaan tarkoittaa esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta.

– Myös suunnitelmat nykyisen passiivisen työttömyysturvan osittaisesta muuntaminen työllistämistueksi ja starttirahaksi vaikuttavat järkeviltä. Työttömyysturvan vaatimusta aktiivisesta työnhauista voisi myös vahvistaa. Näiden vastapainoksi ns. aktiivitoimia työnhaun auttamiseksi olisi edelleen lisättävä, muistiossa todetaan.

Yksi ekonomistien toteama työllisyyden ongelma on maahanmuuttajien heikko työmarkkinakelpoisuus. He ehdottavat ”verraten pitkäkestoisen”, noin 1–2-vuotisen harjoittelujärjestelyn luomista maahanmuuttajille. Työharjoittelun ”puitteissa aluksi vain hyvin alhaiseen tuottavuuteen yltävät maahanmuuttajat voisivat työllistyä työehtosopimuksien määrittämää korvausta pienemmällä kustannuksella”.

– Tällaisen järjestelyn ehdoksi voisi asettaa esimerkiksi sen, että harjoittelijat osallistuvat mm. kielikoulutukseen.

Maan taloustilanteen ekonomistit summaavat todeten, että Suomi on edelleen rakennemuutosten kourissa ja ”sopeutumiskykymme on riittämätön yhteiskunnan monista vahvuuksista huolimatta”. Hallituksen työllisyydelle asettama tavoite eli työllisyysasteen nousu 72 prosenttiin toteutuu näillä näkymin korkeintaan puoliksi hallituskauden aikana, he arvioivat.