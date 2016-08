TE: 56% suomalaisista lukee kaupassa tuote-etiketin – ”Se on aika poikkeuksellista”

Suomalaisten ostoskäyttäytymisessä on omat erityispiirteensä kansainvälisesti vertailtuna, kertoo Unileverin Suomen-toimitusjohtaja Erja Hyrsky tänään ilmestyneessä Talouselämän paperilehdessä.

Talouselämän mukaan peräti 56 prosenttia suomalaisista lukee tuotepakkauksen takaetiketin eli tuoteselosteen ostaessaan tuotetta ensimmäisellä kerralla.

– Se on aika poikkeuksellista. Suomalaiset haluavat tietää, mistä raaka-aineista tuotteet on tehty ja kuka ne on valmistanut, Hyrsky sanoo.

Lehden mukaan suomalaiset ovat myös edelläkävijöitä, sillä trendit kuten luonnonmukaisuus tulevat Suomeen pari vuotta ennen Etelä-Eurooppaa.

Hyrsky kertoo suomalaisten ostokäyttäytymisestä myös, että 60–70 prosenttia ostopäätöksistä tehdään myymälässä. Deodoranton, hammastahnan ja pesuaineen kohdalla suomalaiset suosivat tuttua brändiä, jäätelöostoksissa taas ollaan impulsiivisia.