Vaatimus uudelle ministerille Pohjois-Savosta: ”Veivaukselle ja vatuloimiselle on laitettava piste”

Pohjois-Savon Keskustan puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen Juha-Pekka Rusasen mielestä hallituksen on ratkaistava Fimea-kysymys kuluvan syksyn aikana.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätettiin siirtää osana valtion työpaikojen hajauttamisohjelmaa Kuopioon Liisa Hyssälän (kesk.) toimiessa sosiaali- ja terveysministerinä vuonna 2009. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) esitti kuitenkin maaliskuun lopulla lääkealan turvallisuus- ja kehitämiskeskus Fimean alueellistamispäätöksen purkamista.

–Nyt uuden ministerin, Pirkko Mattilan (ps.), on vietävä alueellistamispäätös mahdollisimman nopeasti valtioneuvoston ratkaistavaksi. Kyse on politiikan uskottavuudesta. Veivaukselle ja vatuloimiselle on laitettava piste. Alueellistamispäätös on 100% voimassa ja siitä luopuminen olisi uusi linjaus, jota tämän hallituksen ei pidä tehdä, Rusanen sanoo.

Hänen mukaansa monet seikat tukevat Fimean siirtoa Kuopioon.

–Esimerkiksi täällä tarjottava farmasian ja lääketieteen koulutus ovat kansainvälisestikin korkealle arvostettuja. Fimean siirto Kuopioon vahvistaisi itäsuomalaista terveysklusteria, joka hyödyttää koko Suomea.