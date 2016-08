Hjallis Harkimolta tyly arvio:”Kaunis ajatus, että kaikille riittää työpaikkoja, joissa on täysi työaika, asumiseen riittävä palkka ja lomat päälle”

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo (kok.) arvioi, että työpaikkojen suhteen Suomessa eletään niukkuuden vuosia vielä pitkään. Hän pitää niukkaa tuloa ”silpputöistä” parempana, kuin pelkään noukkaa tuloa suorilla tulonsiirroilla.

–Rakenteiden on muututtava vastaamaan globaalin talouden todellisuutta. On kaunis ajatus, että kaikille pitäisi riittää työpaikkoja, joissa on täysi työaika, asumiseen riittävä palkka ja lomat päälle. Uskon, että sellaisia työpaikkoja riittää tulevaisuudessa yhä harvemmalle. Emme voi jäädä unelmoimaan, Harkimo toteaa blogissaan