Rauli-myrsky voi aiheuttaa isot vahingot - Meterologi: ”Tuuli vasta voimistuu”

Vuodenaikaan nähden harvinaisen voimakas matalapaine liikkuu tänään lauantaina Perämeren, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yli itään. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ,atalapaine aiheuttaa etenkin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa monin paikoin myrskypuuskia. Myös tuulivahingot ovat todennäköisiä.

–Myrskypuuskien vaikutukset ovat todennäköisesti kohtalaiset, paikoin jopa merkittävät. Puut ovat täydessä lehdessä ja maaperä sula, mikä edesauttaa tuulivahinkojen syntymistä. Enitensähkökatkoja ja myrskyvahinkoja tuuli aiheuttanee maan keskiosissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela sanoo.

Lauantaina puolenpäivän aikaan myrskypuuskia oli Pohjanlahdella.

–Keskituulessa ei vielä myrskyä, mutta tuuli vasta voimistuu, Forecan meteorologit tviittasivat.

Ilmatieteen laitos on antanut myös aallokkovaroituksen. Sen mukaan Suomenlahden itäosassa, Selkämerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Lisäksi on annettu tuulivaroitus maa-alueille: Suomen etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Koillismaata länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Ahvenanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.