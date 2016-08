Ylijohtaja hehkuttaa Suomen poliisi-ihmettä – ”Meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä”

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nosti poliisin päivän puheessaan viikonloppuna esiin Suomen erityispiirteen eurooppalaisessa katsannossa.

– Suomen poliisi on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan pienin ja se on tehnyt siitä huolimatta eurooppalaisittain parasta tulosta. Tästä meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä, niin poliisissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Poliisin onnistumisen edellytyksenä on ollut kansalaisten vahva luottamus, joka on maailmanennätysluokkaa, Kolehmainen sanoi puhuessaan Hämeenlinnassa.

– Viime vuonna hoidimme yli miljoona hälytystehtävää. Epäiltyjä rikoksia poliisin tietoon tuli noin 800.000. Myönsimme yli 1,4 miljoonaa lupaa, Kolehmainen kertoi tilastoista.

Samaan aikaan Kolehmainen myöntää, että aiemmin poliisilla on ollut enemmän aikaa kuunnella ihmisten huolia kuin nykyisin. Perinteisten poliisin tehtävien rinnalle on myös tullut uusia ilmiöitä, kuten kyberuhat ja terrorismin torjunta, Kolehmainen kertoi.

Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhka on Kolehmaisen mielestä syrjäytyminen, ja kiusaaminen on polku syrjäytymiseen.

– Nuorille viestini on: Jos sinua kiusataan, keskustele asiasta vanhempiesi ja opettajiesi kanssa. Voit kysyä neuvoa myös poliisilta. Olemme valinneet niin kutsuttuja lähipoliiseja eri puolille Suomea. Heidän tehtävänään on muun muassa vierailla kouluissa ja päiväkodeissa, Kolehmainen sanoo.

Hän toteaa, että moni lähipoliisi on läsnä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja pian myös Snapchatissa.