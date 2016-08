Metsänomistajat Suomessa

– Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta.

– Suomessa on noin 632 000 metsänomistajaa.

– Suomalaiset metsätilat ovat kohtuullisen pieniä. Yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 347 000 ja niiden koko on keskimäärin 30,1 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi prosenttia.

Lähde: MTK