Suomalaishavaintoja Brexitistä: ”Yhteinen vihollinen näyttää yhdistäneen muita”

Sekä riippumaton ekonomisti Roger Wessman että Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa pohtivat tuoreissa kirjoituksissaan Brexitin merkitystä. Wessman huomauttaa, että Britannian päätös erota Euroopan unionista on vain ensimmäinen askel prosessissa, jonka taloudelliset vaikutukset ratkeavat myöhemmin.

–Toistaiseksi on lähinnä lyöty lukkoon, että maa vetäytyy EU:n poliittisesta päätöksenteosta. Missä määrin tällä on taloudellisia vaikutuksia, ratkeaa tulevissa neuvotteluissa. Toisessa ääripäässä on mahdollisuus, että Britannia säilyy osana yhteismarkkinoita ja noudattaa sääntöjä, joiden laatimiseen se ei enää pysty vaikuttamaan. Toisessa ääripäässä maa rakentaa muuria muuta maailmaa vastaan, ja viitoittaa tietä globaalin vapaakauppajärjestelmän romahtamiselle, hän kommentoi.

Lue lisää Puheenvuorosta: Brexitin vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin

Taalerin Juhani Elomaa puolestaan huomauttaa, että vuoden alusta tarkasteltuna brittiläisten isojen yhtiöiden osakekurssit ovat nousseet eniten kaikista päämarkkina-alueista ja maan kolmenkymmenen vuoden pituiset joukkolainat ovat olleet ylivertainen sijoitus mihin tahansa sijoitusluokkaan verrattuna.

–Kuka olisi uskonut, hän kirjoittaa blogissaan

Wessman kuitenkin uskoo, että vaikka tähän mennessä kovin paljon ei ole muuttunut, epävarmuudella on ollut jo nyt selkeä vaikutus.

–Kansanäänestystä edeltävänä vuotena investointien kasvu on hyytynyt. Äänestyksen jälkeen luottamus talouteen on tippunut lisää. Vastapainona kasvaneelle epävarmuudelle ovat keskuspankin elvytystoimet ja reippaasti heikentynyt punta. Näiden avulla brittitalous välttänee välittömän romahduksen, hän arvioi.

Wessman muistuttaa, että heikompi punta avustaa Britannian vientiä ja syö ostovoimaa, lisäksi maa jarruttaa muuta maailmantaloutta.

–Suora vaikutus on kuitenkin koko maailmantaloudelle pahimmillaan prosentin kymmenyksiä. Euroalueelle vaikutus on lähtökohtaisesti suurempi. Kun euro on Brexitin jälkeen heikentynyt muita valuuttoja vastaan, kauppapainoisesti Euro ei kuitenkaan ole vahvistunut, eikä siten tältä osin vientinäkymät synkentyneet. Talouselämän luottamus euroalueella ei näytä kärsineen.

Suurempi kysymys ovat Wessmanin mukaan poliittiset seuraukset EU:n ja euroalueen kehitykselle.

–Lyhyellä tähtäimellä yhteinen vihollinen näyttää pikemmin yhdistäneen muita. Monissa maissa mielipidetiedustelut kertovat EU:n kannatuksen kasvaneen Brexitin jälkeen. Uutisvirta Isosta-Britanniasta lähivuosina talouden takertelusta ja poliittisesta riitelystä EU:n asettamista kovista ehdoista, tuskin kannustaa seuraamaan esimerkkiä, hän toteaa.