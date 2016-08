”BioDigistä” suomalaisen metsäjätin painopiste: ”Vähentäisi kunnossapitoseisokkien tarvetta”

Metsäyhtiö UPM:n paperiliiketoiminnan kysynnän laskusta huolimatta yhtiön liikevoitto kasvaa ja rahavirta on noussut uuteen ennätykseen. Tulevaisuuden kasvua ja kustannustehoa yhtiö hakee nyt digitalisaatiosta, ketterästi yhdessä startup-kumppaneiden kanssa.

–Suomessa on hyvin vahvana digitalisaatioon liittyvä ekosysteemi, ja tämä antaa erittäin hyvät mahdollisuudet kehittää erilaisia yhteistoimintamalleja nopeasti kasvavien, innovatiivisten kumppaneiden kanssa, kertoo UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska.

Kunnossapito on yksi tärkeä osa-alue, johon yhtiö hakee uutta kustannustehoa.

–Olemme käynnistäneet muun muassa erilaisia tiedon visualisointihankkeita ja käyttömahdollisuuksien luomista mobiililaitteisiin. Kunnossapitopuolella etsimme uusia toiminnallisuuksia, jotka auttavat siirtymään tarvepohjaisen, ennakoivan kunnossapidon toimintamalliin. Tämä vähentäisi tehtaidemme kunnossapitoseisokkien tarvetta ja samanaikaisesti pienentäisi kunnossapidon kustannustasoa.

UPM starttasi viime syksynä niin sanotun ”SmartMaint” -hankkeen, jonka puitteissa etsitään uusia eväitä kunnossapitotoimien tehostamiseksi yhdistämällä hyvä käytettävyys ja alhaisemmat kunnossapitokustannukset.

UPM on yksi Suomen johtavista suuryrityksistä biotaloustoimialalla. Kesän aikana yhtiö lanseerasi BioDigi -konseptin, joka kuvaa yhtiön strategisia painopisteistä biotaloutta ja digitaalisuutta. Tämä edellyttää yhtiöltä tehokkuutta ja resurssien optimaalista hyödyntämistä kaikissa yhtiön toiminnoissa.

– Tavoitteenamme on muun muassa voida käyttää varaosia yli tehtaiden sikäli kun vaihtokelpoisuus on mahdollinen. Myös henkilöstöä halutaan käyttää tulevaisuudessa tehokkaammin, jolloin moniosaamiseen panostaminen ja käyttäjäkunnossapitoon satsaaminen vahvistuu.

UPM:n ongelmana on pitkään ollut Euroopan ja Pohjois-Amerikan supistuvien markkinoiden paperiliiketoiminta. Kuitenkin paperiliiketoiminta tuo yhä yli puolet yhtiön myynnistä, mutta sen kannattavuus on ollut heikkoa. Ovaskan mukaan paperiliiketoiminnan tuottama rahavirta tukee yhtiön tulevaisuuden kasvua, joten sen merkitys UPM:n tulevaisuudelle on edelleen suuri, vaikka sen osuus liikevaihdosta tuleekin pienentymään.

– Vahva kassavirtamme mahdollistaa uusien, nousevien liiketoimintojen kehittämisen.

UPM kertoi heinäkuussa vertailukelpoisen liikevoiton nousseen tämän vuoden toisella neljänneksellä 21 prosenttia. Rahavirta saman ajanjakson aikana puolestaan ylsi uuteen ennätykseen, 434 miljoonaan euroon.