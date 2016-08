”Li Anderssonin lausunnot ovat tyrmistyttäviä – siirtävät vastuun pois poliitikoilta verotettaville”

Perussuomalaisissa nuorissa vaikuttava Daniel Kaartinen hämmästelee blogissaan oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin ehdotusta nostaa pääomaveroa koulutusleikkausten sijaan.

Andersson sanoi eilen, että leikkaukset koulutukseen ja sosiaaliturvaan ovat peruttavissa. Puolue rahoittaisi peruutuksen nostamalla pääomaverotusta, yksinkertaistamalla osinkoverotusta, perumalla hyvätuloisille suunnatun perintö- ja lahjaverojen keventämisen sekä leikkaamalla ympäristölle haitallisia verotukia.

Kaartisen mielestä Anderssonin esitys on ”puhdasta veropopulismia”.

– Puolueen uusin julkilausuma on järkyttävä, muttei yllättävä; he ovat niin puhtaan sosialisteja kuin voivatkaan olla, yhdelle ryhmälle luvataan rahaa, toisen ryhmän kustannuksella. Eivätkä he edes piilottele sitä! Ei kai kukaan ihminen haluaisi pakottaa jotain toista ryhmää kustantamaan hänen elintasonsa tai etuuksiansa? Anderssonin lausunnot ovat lyhytnäköisiä, tyrmistyttäviä ja siirtävät vastuun pois poliitikoilta verotettaville, Kaartinen kirjoittaa.

Lue lisää Puheenvuorosta: Li Anderssonin esitys pääomaveron nostosta veropopulismia

Kaartisen mielestä verojen nosto on aina lyhytnäköistä politiikkaa, joka kostautuu myöhemmin – mutta poliitikot eivät ole silloin enää teoistaan vastuussa.

– Verojen nosto leikkausten sijaan on helppo ja pelkurimainen tapa tehdä politiikkaa. Ei uskalleta leikata, koska oma kohderyhmä vasemmistolla on enemmän tai vähemmän etuuksien kanssa eläviä ja valtion budjetin tasapainottaminen ilman verojen nostoa olisi tuhoisa kannatukselle. Järkevää politikointia tavallaan, muttei suinkaan selkärankaista tai kansantaloudellisesti järkevää, Kaartinen kirjoittaa.