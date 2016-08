Ekonomisti varoittaa Suomea: ”Myrkkyä vientivetoista kasvua odottavalle taloudelle”

Nordean ekonomisti Tuuli Koivu ennakoi, ettei merkittävää maailmankaupan piristymistä ole näköpiirissä. Suomelle tämä on hänen mukaansa erittäin huono uutinen.

–Kangertelevasta maailmankaupasta on tullut maailmantalouden heikon toipumisen symboli. Pienet avotaloudet – kuten Suomi – kärsivät maailmankaupan heikosta kehityksestä eniten. Merkittävää kaupan piristymistä ei ole näköpiirissä, mikä on myrkkyä Suomen vientivetoista kasvua odottavalle taloudelle, Koivu kirjoittaa blogissaan

Koivu muistuttaa, että maailmankauppa kasvoi 2000-luvulla hyvin nopeasti ja. maiden välillä liikkuvien tavaroiden määrä lähes kaksinkertaistui vuosikymmenessä, ja kauppa kasvoi melkein tuplavauhtia maailman BKT:n kasvuun verrattuna. Rahoituskriisin jälkeen paluuta entiseen kehitykseen ei ole ollut. Koivun mukana kauppa on kasvanut ”hädin tuskin” samaa vauhtia kuin tuotanto ja viimeiset kaksi vuotta kauppa on polkenut paikallaan.

–Yksi syy kaupan heikkoudelle on kaupan vapauttamisen pysähtyminen. Viimeinen suuri harppaus otettiin vuonna 2001, kun Kiina liittyi Maailman kauppajärjestön (WTO) jäseneksi. Sen jälkeen edistyminen on ollut hidasta ja kauppaneuvottelut vaikkapa EU:n ja Yhdysvaltojen välillä junnaavat paikallaan. Finanssikriisin jälkeen protektionismi on nostanut päätään laajemminkin ja WTO:n kesäisen raportin mukaan kauppakiistat ovat lisääntyneet, hän kommentoi.

Koivu arvioi, että Brexit tarkoittaa hyvin suurella todennäköisyydellä lisää kaupan muureja Eurooppaan. Lisäksi hän korostaa, että Yhdysvalloissa presidenttiehdokas Donald Trump on vaalikampanjassaan keskittynyt torjumaan vapaakauppaa ja luvannut muun muassa asettaa kiinalaisille ja meksikolaisille tuotteille korkeat tullit valituksi tullessaan.

–Vapaakaupan puolestapuhujia on vaikea löytää, kun yhä useammat näkevät globalisaation vahingollisena kehityskulkuna, Koivu huomauttaa.

Toinen syy kaupan heikkoon kehitykseen on Koivun mukaan ollut talouskasvun rakenne. Finanssikriisistä on toivuttu lähinnä kuluttamisen kautta, kun taas kone- ja laiteinvestointien toipuminen on ollut hidasta. Myös tuotannon siirtyminen maasta toiseen on Koivun mukaan hidastunut ja sen luonne on muuttunut, eikä globalisaatio siten ruoki kauppaa entiseen malliin.

Koivu sanoo, että kaupan kehitystä hidastaa myös se, että talouskasvusta yhä suurempi osa tulee kehittyvistä talouksista. Matalasta tulotasosta johtuen kasvu niissä maissa ruokkii suhteessa enemmän kotimaista tuotantoa kuin kansainvälistä kauppaa.

–Käänteet edellä kuvatuissa ilmiöissä tapahtuvat hitaasti, ja siten kaupan kehitys näyttää lähivuosinakin heikolta. Jos Suomi haluaa tämän kehityksen valossa kasvattaa vientiään, se tarkoittaa markkinaosuuksien valtaamista muilta mailta. Tämä vaatii rautaista kilpailukykyä, hän päättää.