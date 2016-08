Konsultti vastaa taloustieteilijöille: ”Niin kauan kuin tunteisiin vetoaminen oli viinan juomista venäläisten kanssa, meillä meni hyvin”

Liikkeenjohdon konsultti Pasi Sillanpää vastaa Puheenvuoron blogissaan Suomen taloutta hallitukselle eilen perjantaina luovutetussa muistiossa käsitelleille professori Bengt Holmströmille, professori Sixten Korkmanille sekä toimitusjohtaja Vesa Vihriälälle. Holmströmin, Korkmanin ja Vihriälän mukaan Suomen ongelmana ovat toimintaympäristön isot muutokset yhdistettynä kyvyttömyyteemme sopeutua uusiin vaatimuksiin.

Sillanpään mukaan kyse on kunnianhimosta ja asenteista.

–Enemmän on kyse siitä, että nyökyttelemme liian helposti näennäisesti hyvälle, käytämme liian helposti mittarina vain lähintä kilpailijaa, kun mittarina pitää olla ennen kokematon. Ei siis edes maailman paras, vaan jotakin vielä senkin yläpuolella, hän kirjoittaa.

–Jos se kuulostaa utopistiselta haihattelulta, niin sitä se ei ole. En ole tähän mennessä vielä tavannut organisaatiota, enkä oikein yksittäistä ihmistäkään, joka olisi saavuttanut inhimilliset rajansa. Ihmisissä ja yrityksissä on paljon enemmän potentiaalia kuin ne osaavat käyttää. Olemme vain liian vähään tyytyväisiä. Meille riittää se, että teemme maailman eniten hienoja innovaatioita, vaikka emme myykään niitä lainkaan niin hyvin kuin voisimme. Se on sääli, koska juuri siksi meillä joudutaan keskustelemaan työttömyydestä, rahoituksen saatavuudesta ja palkoista, Sillanpää jatkaa.

Lue lisää Puheenvuorosta: Taloustieteilijöiden luvut ja konsulttien kokemukset

Hän muistuttaa, että Suomessa on monta yritystä, jotka ovat kansainvälisellä huipulla, kuten hitasauslaitevalmistaja Kemppi, metsäkonevalmistaja Ponsse ja hiontamateriaaleja valmistava Mirka. Sillanpään mukaan kaikki kolme ovat samaan aikaan yhdistäneet teknisen osaamisen, erikoistumisen ja vahvan brändin rakentamisen.

–Suurin osa suomalaisista yrityksistä ei kykene kuin korkeintaan kahteen edellä mainituista asioista. Useimmiten tuo viimeksi mainittu on se kaikkein haastavin. Meillä on kyllästymiseen saakka toistettu sitä, että olemme insinööriajattelun valtaama ”järkeilijä -yhteiskunta”, ja se on valitettavasti liike-elämässä liiankin totta. Niin kauan kuin tunteisiin vetoaminen oli viinan juomista venäläisten kanssa, meillä meni hyvin, mutta tunteet ilman viinaa ja henkilökohtaista kohtaamista eivät välity yhtä hyvin, hän kommentoi.

Kasvun toinen jarru on Sillanpään mukaan julkisten hankintojen huono kilpailutus. Esimerkiksi cleantech-yrityksemme kärsivät hänen mukaansa siitä, että kilpailutuksissa ei oteta riittävästi huomioon uusien innovaatioiden kokeilua. Lisäksi Sillanpää sanoo, että Suomesta puuttuu perinteitä kuluttajatuotteiden viennistä.

–Suomessa oli yksi ainoa kansainvälisen tason kuluttajabrändi, eli Nokia. Sen takana ei ole koskaan ollut ainuttakaan H&M:n, Ikean, McDonaldsin, Lorealin, Virginin tai BMW:n kaltaista kuluttajabrändiä. Kuluttajabrändien kehittäminen on kansantalouden kannalta elämän ja kuoleman kysymys siksi, koska kuluttajatuotteiden myynti ei ole yhtä riippuvaista taloussuhdanteista kuin investointituotteiden kauppa, jota vientimme selkäranka on.

Holmström, Korkman ja Vihriälä summaavat raportissaan, että Suomi on edelleen rakennemuutosten kourissa ja sopeutumiskykymme on riittämätön. Finanssipolitiikan linja on heidän mukaansa kohdallaan ja monia hyödyllisiä rakennepoliittisia toimia on pantu liikkeelle.

–Uudessa kilpailutilanteessa pärjääminen on Suomen tulevaisuuden avainkysymys. Se edellyttää uusien toimintamallien ja organisaatiomuotojen ymmärtämistä, uusien opetusmallien omaksumista ja joustavuutta kehittämistyössä, myös lainsäädännön osalta. Samalla tulee seurata kehitystä muissa maissa. Tulee tunnistaa missä parhaat ideat kehittyvät ja pyrkiä sovittelemaan niitä omiin oloihimme, he toteavat.