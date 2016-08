Analyytikko: ”Pokemon Go osoittautumassa pelkäksi villitykseksi”

Tunnettu riippumaton teknologia- ja pelialan analyytikko Richard Windsor arvioi Pokemon Gon käyttäjämääriä ja ennakoi, että peli on jo menettämässä suosiotaan.

–Pokemon Go on osoittautumassa pelkäksi villitykseksi eikä vallankumoukselliseksi uutuudeksi, hän kirjoittaa blogissaan

Windsor viittaa Apptopian tilastoihin, joiden mukaan Pokemo Golla oli parhaimmillaan noin 45 miljoonaa aktiivikäyttäjää päivittäin kolme viikkoa pelin lanseerauksen jälkeen. Nyt määrä on pudonnut 27 miljoonaan.

–Lisäksi Google Trendsin mukaan kiinnostus peliä kohtaan on pudonnut samalle tasolle, missä se oli ennen pelin lanseerausta. Lisäksi Pokemon Go on kahden viime viikon aikana pudonnut sijalle 16 USA:n App Storessa. Google Playssa se on sijalla 4, Windsor luettelee.

–Tämä kaikki viittaa siihen, että uusien käyttäjien määrä putoaa nopeasti, hän jatkaa.

Widsor vetää tilastoista sen johtopäätöksen, ettei Pokemon Gosta tule varteenotettavaa haastajaa pelimaailman suurille nimille King Digitalille, Supercellille, Tencentille tai Activisionille.

Tencent osti suomalaisen Supercellin osake-enemmistön kesäkuussa, mutta Supercell säilyy itsenäisenä yhtiönä.