”Sietämätön” asumistukitilanne – Kela: Tuplaus 2015 näkyy nyt

Tutkija Elina Ahola Kelasta taustoittaa Kelan tutkimusblogissa asumistuen kustannusten kohoamista.

Aihe on herättänyt keskustelua viime aikoina. Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä sanoi aiemmin tässä kuussa Helsingin Sanomille, että ”tilanne on sietämätön” ja että ”päättäjien on nyt pakko katsoa peiliin”.

Asumistukia maksetaan yhteensä 1,7 miljardia euroa vuodessa. Asumisen tukiin kuuluvat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus.

– Yleisen asumistuen kustannukset olivat yli puolet näistä kokonaiskustannuksista. Yleisen asumistuen kustannukset kasvoivat tukilajeista eniten vuoteen 2014 verrattuna, noin 24 prosenttia, Elina Ahola kirjoittaa.

Aholan mukaan taustalla on vuonna 2015 voimaan tullut yleisen asumistuen uudistus.

– Lakimuutoksen myötä yleinen asumistuki yksinkertaistui. Esimerkiksi asunnon pinta-alan ja valmistumisvuoden vaikutus asumistuen suuruuteen lakkasi. Asumistuen tasoa nostivat omavastuuosuuksien alentaminen ja hyväksyttävien enimmäisasumismenojen korotus, Ahola kirjoittaa.

Aholan mukaan uudistus ei näkynyt yhtäkkisenä kustannusten nousuna tammikuussa 2015, vaan kustannukset kasvoivat edellisvuotta nopeammin tasaisesti vuoden 2015 aikana.

– Tämä johtuu siitä, että siirtymäsäännösten mukaan tuensaajat siirtyivät vanhan lain piiristä asteittain nykyisen lain piiriin normaalien asumistuen tarkistusten myötä: asumistuen taso tarkistetaan vuoden välein, jos ruokakunnan elämäntilanteessa tai tulotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta sillä välin, hän kertoo.

Aholan mukaan kustannukset olisivat noin 20 prosenttia pienemmät, jos uudistusta ei olisi tehty.

– Esimerkiksi nyt kesäkuussa asumistuen säännöllisten maksujen kustannukset olivat 87 miljoonaa euroa. Ilman lakimuutosta arvio kustannuksille olisi 66–73 miljoonaa euroa, hän kirjoittaa.

Lue myös:

Pankinjohtaja varoittaa: ”Suomeen on syntymässä vaarallisen suuri asumistukikupla”

Tässäkö ratkaisu asumistukiongelmaan? Kansliapäällikkö: ”Vuokrankorotuksiltakin voi edellyttää nollalinjaa”

Taloustieteen professori: Vuokrien kalleus on Suomen valtiovallan syytä