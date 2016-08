Koirilla uskomaton vaikutus ihmiseen – Kun kriisi iskee, ”lohduttajakoirien” työ alkaa

Useissa tutkimuksissa on todettu, että koirilla on erityinen taito vaikuttaa ihmisen tunteisiin ja stressitasoon, kertoo Business Insider. Yhdysvalloissa tämä koirien ominaisuus on valjastettu käyttöön ja viimeksi Orlandon joukkosurman jälkeen kriisiapua tarjosivat viranomaisten rinnalla myös kultaisetnoutajat.

Kirkkoyhteisöjen K-9 Comfort Dog Team -ohjelmaa varten koulutetut kultaisetnoutajat ovat auttaneet myös vuoden 2013 Bostonin maratonin pommitusten ja vuoden 2012 Sady Hookin ampumisen kriisityössä, New York Times kertoo.

Vuonna 2008 aloitettu koiraohjelma toimii jo 23 Yhdysvaltain osavaltiossa, NY Times kertoo. Auttajakoirat on koulutettu olemaan vierellä rauhallisesti. Ne eivät hauku, hypi tai häiriinny ympäristön tapahtumista, NY Times ja Business Insider kertovat.

Koiria tutkinut professori Brian Hare sanoo, että koirilla on uskomaton kyky luoda yhteys ihmiseen. Pelkkä katsekontakti koiraan saa ihmisessä aikaan oksitosiinin erittymistä.

Oksitosiini on ihmisen mielihyvähormoni, jonka on todettu lieventävän pelkoa ja ahdistusta.