Linnunradalta löytyi valtava X-muoto – Nasa julkaisi ensimmäisen kuvan jättirakenteesta

Astronomit ovat löytäneet aiempaa vakuuttavampia todisteita galaksimme Linnunradan ytimestä löytyvästä X:n muotoisesta keskuspullistumasta, kertovat Toronton ylipisto ja Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Nasan julkaisema kuva, joka on koostettu WISE-avaruusteleskoopin keräämästä infrapuna-datasta, näkyy yllä. Valtaisa X-muoto näkyy galaksin keskellä tähtien muodostamana, ja se on myös korostettu omaan pikkukuvaansa.

Aiemmin tietokonemallinnokset sekä havainnot Linnunradasta ja muista galakseista ovat viitanneet X:n muotoisen keskuspullistuman olemassaoloon. Tämä on kuitenkin Toronton yliopiston ja Nasan mukaan ensimmäinen kerta, kun muoto suoranaisesti havaitaan ja kuvataan Linnunradalta.

– X-muotoisen rakenteen olemassaolo on kyseenalaistettu, sanoo tutkija Dustin Lang tiedotteessa.

– Meidän tutkimuksemme antaa hyvän näkymän oman galaksimme ytimestä. Uskon, että se on tuottanut hyvät todisteet X-muodon olemassaolosta.

Hänen mukaansa keskuspullistuman tunteminen on keskeinen asia Linnunradan muodostumisen ymmärtämisen kannalta.

Tutkimus on julkaistu The Astronomical Journal -tiedejulkaisussa.

Linnunrata, jossa aurinkokuntamme sijaitsee, on niin sanottu sauvaspiraaligalaksi. Euroopan eteläinen observatorio (ESO) kertoo verkkosivuillaan, että galaksimme tärkeimpiä osia on keskuspullistuma, jonka on usein kuvattu muistuttavan tietyistä suunnista katsottuna maapähkinää tai X-kirjainta. Keskuspullistuman muodostaa ESO:n mukaan noin 10 miljardia tähteä.

Pullistuman rakennetta ei ymmärretä hyvin, koska se on kaasu- ja tomupilvien peitossa. Tuoreessa tutkimuksessakin käytetty infrapunavalo, joka ESO:n mukaan ”kulkee tomupilvien halki”, avaa tämän vuoksi astronomeille keskuspullistuman saloja.