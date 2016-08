Tutkimus: D-vitamiini parantaa sydämen toimintaa

Suomen Sydänliiton mukaan sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden kannattaa pitää huolta riittävästä D-vitamiinin saannista. Tuoreen tutkimuksen mukaan vitamiinivajeen korjaaminen suurilla vitamiiniannoksilla parantaa sydämen toimintaa ja näin potilaiden elämänlaatua. Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Sydänliiton mukaan tutkimuksessa oli mukana 229 vajaatoimintapotilasta, joiden D-vitamiinitasot olivat alle suositusten tutkimuksen alkaessa. Puolet potilaista sai vuoden ajan päivittäin 100 mikrogrammaa D-vitamiinia tai lumevalmistetta.

–D-vitamiinilisä ei parantanut potilaiden kuuden minuutin kävelytestin tulosta, mutta ejektiofraktiolla mitattuna se paransi sydämen toimintaa. D-vitamiinilisän vaikutukset potilaiden pitkäaikaisennusteeseen vaativat lisätutkimuksia, Sydänliitto kertoo tiedotteessaan.