Tutkimus: 20–30-vuotiaana on vaikeinta – sitten onnellisuus vain kasvaa

Kalifornialaistutkimuksen mukaan ihmisen onnellisuus lisääntyy iän myötä, eli mitä vanhempi ihminen on, sitä onnellisempi.

Kalifornian yliopiston tutkimuksessa oli mukana reilut 1500 aikuista San Diegon alueelta. He olivat iältään 21–100-vuotiaita.

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielenterveyden tilaa, esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, stressiä ja ahdistusta sekä masennusta. Eniten stressiä, ahdistusta ja masennusoireita oli kaksi- ja kolmekymppisillä.

Kalifornialaisyliopiston tutkijat huomauttavat, että tutkimustulokset aiheesta ovat ristiriitaisia. Joissain tutkimuksissa on todettu, että onnellisuus noudattelisi U-käyrää, jolloin keski-iän tienoilla onnellisuustaso olisi selvästi matalin.

Tällaista U-ilmiötä ei tuoreessa tutkimuksessa havaittu. Vaikka ristiriitaisuuksia on, yhdistävä tekijä on yliopiston mukaan se, että kaikissa tutkimuksissa on havaittu onnellisuuden kasvavan elämän loppupuolella.

Syy tähän ei ole selvä. Tutkijat arvioivat, että vanhemmiten ihmisellä on kokemuksen tuomaa viisautta, jolloin he eivät stressaa pikkuasioista.

ScienceAlert huomauttaa, että vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että aivoissa tapahtuu ihmisen vanhetessa muutoksia tunnereaktioita säätelevällä alueella.