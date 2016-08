Äkkimuutos suhtautumisessa Timo Soiniin – Ruotsi lämpeni yllättäen

Kylmästä lämpimään. Näin kuvailee Dagens Nyheter (DN) Suomen ja Ruotsin ulkoministerien, Timo Soinin ja Margot Wallströmin suhteita.

Samaa mieltä asiasta on myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) itse.

– Kun Perussuomalaiset saivat jytkyn 2011 Ruotsin media antoi minulle huutia, jopa rutosta puhuttiin. --- Kävin eilen Ruotsissa ulkoministeri Margot Wallströmin kutsusta ja vieraana. Kävimme hyvät keskustelut. Tulemme hyvin toimeen, vaikka erilaisia olemme. Maidemme väliset suhteet ovat erinomaisessa kunnossa. Ruotsin media ei puhunut enää rutosta yhtään mitään, Soini kirjoittaa blogissaan.

DN kuvailee, että Ruotsin ja Suomen väliset tunteet ovat nyt ”odottamattoman lämpöiset”, kun ne noin vuosi sitten olivat ”jääkylmät”.

Noin vuosi sitten Wallströmin ja Soinin ensitapaamisen aikaan Soini oli juuri valittu ulkoministeriksi. Sen jälkeen Soinin ja Wallströmin välit ovat parantuneet selvästi ja keskustelu näyttää soljuvan vaivatta, DN kirjoittaa. Soini itse kutsuu parivaljakkoa ”Kaunottareksi ja hirviöksi”.

Eilen Ruotsissa vieraillessaan Soini linjasi, että Suomi ei käy kahdenvälisiä keskusteluja Venäjän kanssa Itämeren turvallisuudesta. Wallström oli samalla linjalla.

Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt on kommentoinut linjausta Twitterissä.

– Ruotsi ja Suomi eivät halua kahdenvälisiä keskusteluja Venäjän kanssa turvallisuusasioista. Haluavat istua yhdessä myös Nato-maiden kanssa. Johtopäätös? Bildt heittää.

Suomen hallitus on teettänyt selvityksen Nato-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Myös Ruotsissa Nato-keskustelu on virinnyt.

Lue myös:

Nato-ihmetykselle selitys: ”Lähdetään soitellen sotaan, jos homma alkaa kansanäänestyksellä”

Nato-raportti julki: Suomen jäsenyydestä ”vakava kriisi” Venäjän kanssa

Väite Timo Soinin Nato-kannasta: ”Sanoi sen ilman julkisuutta”

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit: ”Itämerellä aiempaa suurempi merkitys”

Sweden and Finland don’t want bilateral talks with Russia on security issues. Want to sit together with also Nato countries. Conclusion?

— Carl Bildt (@carlbildt) August 17, 2016