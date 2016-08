5-vuotiaan pojan kuvalla herätetään maailmaa Syyrian hätään

– Kuva, jonka näette tänään, toistuu joka päivä Aleppossa.

Näin sanoo syyrialaisen oppositiomielisen aktivistiryhmä Aleppo Media Centerin kuvaaja Mustafa al Sarouq CNN-kanavalle. Hänen kuvaamansa video 5-vuotiaaksi kerrotusta aleppolaispojasta Omran Daqneeshista on järkyttänyt maailmaa torstaina.

Videolla näkyy, kuinka ilmapommituksilla tuhotusta talosta juuri pelastettu pikkupoika istuu ilmeettömänä, pölyisenä ja verisenä ambulanssissa. Ja hänen tarinansa on Syyrian mittakaavassa onnellinen: aktivistien mukaan sekä Omran-poika että hänen perheensä selvisivät elossa iskusta.

– Joka päivä me kuvaamme näitä verilöylyjä ja sotarikoksia Aleppossa, kuvaaja al Sarouq kertoo.

– Maailma on hiljaa, kun Aleppossa rikotaan naisia ja lapsia vastaan.

Al Sarouqin järjestö syyttää ilmapommituksesta Syyrian hallitusta sekä hallintoa tukevaa Venäjää. Oppositioryhmät ovat pitkään syyttäneet Syyrian hallitusta siviilikohteisen tuhoamisesta.

Jos Omran Daqneesh on viisivuotias, kuten kerrottu, poika on yhtä vanha kuin Syyrian sota. Konfliktissa on kuollut ainakin 400 000 ihmistä, arvioi YK al-Jazeeran mukaan huhtikuussa, ja se on Unicefin mukaan vaikuttanut kymmenen miljoonan lapsen elämään. Myös sodan runteleman, jakautuneen Aleppon kaupungin itäisillä kapinallisalueilla asuu yhä jopa 100 000 lasta.

Alla Twitterissä-kiertävä, alunperin Aleppo Media Centerin julkaisema videonpätkä.