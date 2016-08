Donald Trumpin omaisuus puhuttaa taas: ”Ainakin 574 milj. €:n velat”

Yhdysvaltain republikaanipuolueen presidenttiehdokkaan Donald Trumpin taloustilanne on noussut jälleen otsikoihin. The New York Timesin teettämän selvityksen mukaan Trumpilla on velkaa ”ainakin” 650 miljoonaa dollaria, eli noin 574 miljoonaa euroa.

–Hänen omistamillaan yhtiöillä on ainakin 650 miljoonan dollarin velat, eli kaksi kertaa niin paljon, kuin Trump on presidenttiehdokkaana antamissaan selvityksissä kertonut. Selvityksen mukaan Trumpin omaisuus on erittäin riippuvainen useista taloudellisista tukijoista, joihin kuuluu myös tahoja, joita hän on arvostellut presidentinvaalikampanjansa aikana, lehti kirjoittaa.

The New York Timesin tietojen mukaan Trumpin osaomistama toimistorakennus New Yorkin Manhattanilla on lainannut rahaa muun muassa Bank of Chinalta ja investointipankki Goldman Sachsilta. Trump on nimittänyt Bank of Chinaa Yhdysvaltojen viholliseksi ja moittinut vastaehdokastaa, demokraattien Hillary Clintonia Goldman Sachsin tuesta.

Myös Donald Trumpin haluttomuus julkistaa verotietojaan on viime aikoina ollut laajasti otsikoissa. Trump on toistaiseksi kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan, vaikka presidenttiehdokkaat ovat Yhdysvalloissa perinteisesti kertoneet tiedot julkisuuteen. Hän on perustellut kieltäytymistään vetoamalla veroviraston keskeneräiseen selvitykseen. Laki ei Yhdysvalloissa velvoita presidenttiehdokkaita verotietojen julkistamiseen.

–On erittäin mahdollista, ettei hän maksa veroja lainkaan, verokonsultointiyhtiö Green Groupin hallituksen puheenjohtaja Len Green sanoi viikko sitten brittilehti The Telegraphille.