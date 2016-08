2 €:n aloite leviää maailmalla – Järistyksen runtelemalle Amatricelle apua pasta-annoksista?

Italian Amatricen kaupunki tunnetaan nimikkokastikkeestaan amatricianasta, jota tarjoillaan pastan kera. Amatricen kaupunki tuhtoutui pahoin Keski-Italian maanjäristyksessä, ja nyt ruokabloggaaja Paolo Campana virittelee hyväntekeväisyystempausta pastakastikkeen ympärille.

Campana on kertonut, että yli 600 ravintolaa Italiassa on luvannut lahjoittaa jokaisesta amatriciana-annoksesta kaksi euroa järistystuhojen korjaamiseen. Amatriciana on tomaattikastike, jossa on pekonin tyyppistä guanciale-suolalihaa ja Pecorino-juustoa.

Brittilehti Guardian kertoo, että nyt sosiaalisen median kautta vedotaan kaikkiin italialaisravintoloihin ympäri maailmaa, että nekin tulisivat mukaan kampanjaan.

Amatricessa piti nyt viikonloppuna järjestää vuosittainen ruokatapahtuma 50. kerran. Kuuluisalle pastakastikkeelle omistettu tapahtuma tuo kaupunkiin joka vuosi suuren vierailujoukon.