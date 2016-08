Turkin tuplaoperaatio etenee Syyriassa: Häätää Isisin ja kurdiarmeijan

Turkki on siirtänyt lisää tankkeja ja joukkojaan Syyrian pohjoisosiin, jossa se aiemmin tällä viikolla iski terroristijärjestö Isisin hallussa olleeseen Jarablusin kaupunkiin. Jarablus on nyt Turkin armeijan tukemien syyrialaiskapinallisten joukkojen hallussa, kertoo uutistoimisto al-Jazeera.

Isisin viimeinen asemapaikka Turkin rajojen lähettyvillä koillis-Syyriassa on al-Babin kaupunki. Turkin joukkojen ja Yhdyvaltain ilmaiskujen tukema syyrialaisryhmittymä, The Free Syrian Army, on jo suuntaamassa alueelle.

Raja-alueiden puhdistaminen Isis-joukoista on Turkin keskeinen tavoite viime viikonlopun terrori-iskun jälkeen. Turkin puolustusministeri Fikri Isik sanoo al-Jazeeran mukaan kuitenkin suoraan, että se ei ole hyökkäyksen ainoa tarkoitus.

– Se ei riitä meille. PYD ja YPG-joukot eivät saa korvata Isistä alueella, Isik sanoo al-Jazeeran mukaan.

YPG on pohjoisessa Syyriassa toimiva kurdien aseellinen ryhmittymä ja PYD sen poliittinen siipi. Turkki vaatii YPG:n joukkoja vetäytymään koillisesta Syyriasta, jotta kurdit eivät kykene yhdistämään eri kurdialueita toisiinsa.

Turkille kurdijoukot ovat uhka, koska YPG:llä on läheiset siteet Turkin kanssa vuosikymmeniä kahinoineeseen ja Turkin terroristijärjestöksi katsomaan Kurdistanin työväenpuolueeseen. Al-Jazeera kertoo, että Turkki pommitti YPG:n asemia Jarablusin lähettyvillä torstaina, vaikka kurdit olivat hetkeä aiemmin ilmoittaneet vetäytyvänsä.

Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry välitti torstaina Turkkiin tietoa, että kurdijoukot suostuvat vetäytymiseen. YPG on ollut Yhdysvaltain läheinen liittolainen ja vahvin maajoukko Isisin vastaisessa taistelussa, mutta nyt asetelma on Turkin liikkeiden vuoksi vaarassa. Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä tukelta kurdeilta, jos nämä eivät vetäydy sovitusti.

– Myytti siitä, että YPG on ainoa tehokas joukko taistelussa Isistä vastaan, on murtunut, kirjoitti Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin edustaja Ibrahim Kalin sosiaalisessa mediassa torstaina.

