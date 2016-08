Urheilusta vastaava ministeri Grahn-Laasonen puolustaa olympiajoukkuetta – 5 naiselle erityismaininta

Urheiluasioista vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) pitää Suomen joukkueen lopputulosta Rion olympialaisissa harmittavana pettymyksenä. Hän muistuttaa kuitenkin urheilijoiden tehneen kaikkensa sinivalkoisissa väreissä.

– Vaikka huippu-urheilusta käydään nyt keskustelua, yhdenkään urheilijan syyttely ei auta, Grahn-Laasonen kirjoittaa Facebookissa kääntäen keskustelun mieluummin urheilun rahoituksen kohdistamiseen.

– Suomen liikuntabudjetti on noin 155 miljoonaa euroa. Huippu-urheilun tuki on siitä noin 14 miljoonaa euroa, mikä on Pohjoismaista tasoa. Käytetäänkö raha vaikuttavasti siten, että urheilija saa kaiken tuen, mitä tarvitsee, yltääkseen ihan kirkkaimmalle huipulle?

Ministerin mukaan ”on rehellistä myöntää, että odotuksista jäätiin” – tulihan joukkueen mukana Suomeen vain yksi mitali, nyrkkeilijä Mira Potkosen pronssi. Hänen mukaansa erityisesti nuoret naisurheilijat olivat kuitenkin vahvoja.

– Rion olympialaisissa oli suomalaisittain myös paljon hyvää. Henkilökohtaisia ennätyksiä, Suomen ennätyksiä, Miran [Potkonen] pronssi. Suomen naiset olivat vahvoja. Katja Volkova, paras suoritus rytmisessä voimistelussa Suomen olympiahistoriassa, todella haastavassa lajissa. Nuori urheilija, jolla on asenne kohdallaan. Tuuli Petäjä-Siren, huipulla, vaikka ei mitaleilla. Petra Olli on vasta 22-vuotias ja ehtii vielä voittaa. Jenna Laukkanen, kaksi Suomen ennätystä. Hyviä askelmia kohti Tokiota, Grahn-Laasonen kehuu.