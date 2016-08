Suomalaispettymys muuallakin Rion kisojen aikaan

Ralliautoilu nousi 1960-luvulla suomalaiseksi ylpeydenaiheeksi ja jatkui sellaisena vuosikymmeniä. Lajiin tuli suomalaistähtiä suorastaan liukuhihnalta. 1980-luvulla suomalaiset voittivat viisi ja 1990-luvulla peräti kuusi maailmanmestaruutta.

Viimeisin suomalaismestari Marcus Grönholm voitti rallin maailmanmestaruuden 2000 ja 2002. Nyt kuiva kausi on kestänyt jo 14 vuotta. Mikko Hirvonen hävisi mestaruuden 2009 täpärästi, mutta Jari-Matti Latvala ei ole ollut mestaruutta lähelläkään, vaikka ajaa neljättä kauttaan sarjan parhaalla autolla Volkswagenilla.

Viime viikonloppuna ajettu Saksan ralli oli viimeinen niitti Latvalan mestaruushaaveiden kariutumiselle. Häneltä hajosi vaihdelaatikko jo kisan ensimmäisellä pätkällä. Suomen mediassa se jäi Rion olympiakisojen pettymyksiä hämmästellessä vähälle huomiolle.

Jo ennen Saksan rallia Latvalan mestaruushaaveille tuli musertava takaisku, kun Kiinan ralli peruttiin teiden huonon kunnon takia. Sebastien Ogier on Latvalaa edellä 80 pistettä ja ajamatta on enää neljä kisaa. Kisan voittaneen Ogierin neljäs mestaruus on syytä julistaa varmaksi.

Latvala on saavuttanut tällä kaudella vain yhden osakilpailun. Kausi uhkaa jäädä hänen heikoimmakseen Volkswagenilla. Synkkiä kuvia voisi maalata seinille.

Perinteikkäistä lajeista mäkihyppy uhkaa kuolla Suomesta, mutta rallin osalta näin ei ole käymässä. Latvalalla on MM-sarjassa vielä muutamia vuosia jäljellä ja uutta väriäkin on tulossa. Esapekka Lappi voitti Saksan rallissa WRC2-luokan. Myös Teemu Sunisella on Lapin tavoin potentiaalia tehdaskuskiksi.

Ensi vuonna MM-ralleissa on mukana neljä tehdastallia, kun Toyota tulee mukaan ja Citroen kilpailee taas tosissaan. Ehkä 2017 tuo suomalaiselle ralliautoilulle positiivisen käänteen.