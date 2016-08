Spassa täysi pannukakku Räikköselle, Verstappen sai kuulla kunniansa

Nico Rosberg otti suvereenin voiton Belgian Span F1-kisassa johdettuaan lähdöstä maaliin. Rosbergille voitto oli tietysti ainoa hyvä tulos. Hän oli pakkovoiton edessä, koska tallikaveri Lewis Hamilton joutui moottorivaihtorangaistustensa takia starttaamaan 21. ruudusta.

Kolaroinnit, turva-auto sekä kisan tilapäinen keskeyttäminen auttoivat Hamiltonia. Hän nousi tuloksissa kolmanneksi. Rosberg ei vaikuttanut erityisen onnelliselta voittajalta kurottuaan Hamiltonin etumatkan MM-taulukossa vain yhdeksään pisteeseen.

Hamilton vaikutti Rosbergia iloisemmalta.

- Rehellisesti sanottuna en tiennyt, mitä kisassa tulisi tapahtumaan. Yritin vain keskittyä kisavauhtiin. Hieno juttu Mercedekselle ja mestaruustaistolle, Hamilton totesi.

- Tämä kesä olisi ollut vieläkin parempi, jos olisin tiennyt, että johtaisin sarjaa yhdeksällä pisteellä kolmesta ylimääräisestä moottorista huolimatta, Hamilton jatkoi.

Toiseksi ajoi Daniel Ricciardo. F1-sarjan australialainen ilopilleri laittoi podiumilla jälleen ranttaliksi tarjoamalla shampanjaa kengästään haastattelut hoitaneelle maanmiehelleen Mark Webberille.

Kimi Räikkösen kisa meni pilalle heti ensimmäisessä mutkassa, kun Sebastian Vettel osui hänen autoonsa. Räikkönen ei sen takia voinut välttää osumaa sisälinjalla ajaneeseen Max Verstappeniin.

Kisan aikana Räikkönen ja Verstappen olivat lähellä rajua kolaria. Räikkönen antoikin Verstappenin kuulla kunniansa.

- Olen reilun taistelun ja tiukan kilvanajon puolella. Mutta kun pitää jarruttaa Eau Rougen jälkeen suoralla, jotta ei osuisi häneen, koska hän kääntää, kun olen kääntynyt ensin, ei se ole oikein. Sellaisesta tulee vielä iso onnettomuus, Räikkönen sanoi F1 Fanaticin mukaan.

Räikkönen on haukkunut Verstappenia aiemmissakin kisoissa.

- Muiden kanssa ei ole ollut sellaista. Jos en olisi jarruttanut, olisin osunut hänen peräänsä täydessä vauhdissa. Se ei todellakaan ole oikein, Räikkönen totesi.

Verstappen suhtautui Räikkösen syytöksiin ivallisesti.

- Hänen olisi pitänyt sanoa se ensimmäisessä mutkassa. Tarkoitan, että se on naurettavaa. Mutta sehän on hyvää tv-viihdettä, jos joku valittaa. Varsinkin sen jälkeen, kun joku on aiemmin tehnyt ensimmäisessä mutkassa sellaista. En aio antaa heille sijoitustani niin helposti jälkikäteen, Verstappen sanoi F1 Fanaticin mukaan.

- Puolustin vain sijoitustani. Jos joku ei pidä siitä, on se hänen oma ongelmansa, Verstappen jatkoi.

Suomalaisittain kisa oli pettymys muutenkin. Williams-talli mokasi jälleen Valtteri Bottaksen varikkotaktiikan, kun ei kutsunut tätä heti sisään turva-auton tultua radalle. Bottas jäi kisassa kahdeksanneksi.

- Täysin väärä päätös tiimiltä, ettei pysähdytty heti. Se maksoi tosi paljon. Minusta tuntui, että tämä oli yksi parhaista kisoista tällä kaudella muuten, Bottas kommentoi MTV Sportin tv-haastattelussa.

Bottaksen mukaan vastuu oli täysin tallilla.

- Kyseenalaistin tallin päätöksen, mutta he sanoivat, että selittävät myöhemmin miksi. Myöhemmin minulle sanottiin, että pitää pysyä ulkona, että he odottivat punaista lippua, ei sitä sitten tullutkaan. Älytön riski tuollaiselta sijalta. Kyllä ketuttaa, Bottas sanoi

Kisassa riitti draamaa muutenkin. Renault-tallin Kevin Magnussen ajoi rajusti seinään. Magnussen pystyi nousemaan autostaan omin voimin, mutta ontui jalkaansa.

Magnussen vietiin sairaalaan. Renaultin mukaan hänen nilkassaan on avohaava.

Belgian Grand Prix, lopputulokset, 44 kierrosta:

1. Nico Rosberg, Saksa, Mercedes

2. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull

3. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes

4. Nico Hülkenberg, Saksa, Force India

5. Sergio Perez, Meksiko, Force India

6. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari

7. Fernando Alonso, Espanja, McLaren

8. Valtteri Bottas, Suomi, Williams

9. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari

10. Felipe Massa, Brasilia, Williams

11. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull

12. Esteban Gutierrez, Meksiko, Haas

13. Romain Grosjean, Ranska, Haas

14. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso

15. Jolyon Palmer, Britannia, Renault

16. Esteban Ocon, Ranska, Manor

17. Felipe Nasr, Brasilia, Sauber

Keskeyttäneet:

Kevin Magnussen, Tanska, Renault, 6, ulosajo

Marcus Ericsson, Ruotsi, Sauber, 4, tekninen vika

Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso, 1, kolari

Jenson Button, Britannia, McLaren, 1, kolari

Pascal Wehrlein, Saksa, 1, kolari