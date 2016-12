Putkiremontti kahdessa viikossa? – ”Työmaat tyhjillään jopa 80 % ajasta”

Rakennusyhtiö Fira otti siipiensä suojaan kolme startupia, jotka kaikki pyrkivät uudistamaan rakennusalan toimintamalleja. Yksi näistä on SiteDrive, jonka kehittämän, samannimisen sovelluksen voimin Fira kykenee nopeuttamaan putkiremonttinsa useammasta kuukaudesta kahteen viikkoon.

SiteDrive on tuotannon ohjaussovellus, joka on otettu Firan rakennusprojekteissa käyttöön viime keväänä. Startupin perustaja Andreas Bergenwall on luottavainen sovelluksen merkitykseen.

–Putkiremonteista on ollut paljon juttua, etenkin miten paljon niiden tekemisessä menee aikaa haaskuulle. Riistakameroiden avulla huomattiin, että työmaat ovat tyhjillään jopa 80 prosenttia ajasta, Bergenwall pohjustaa.

–SiteDrive pyrkii siihen, että tehdään homma fiksummin. Yksi tärkeä osa on projektin tarkempi aikatauluttaminen kuin mitä perinteisesti tehdään. Näin hankkeen läpimenoaikaa saadaan tiivistettyä, ja valmistumisessa puhutaankin nyt päivien tarkkuuden sijasta tunneista, Bergenwall kehuu.

–Sovelluksen käyttö lähtee siitä, että laaditaan hyvin suunniteltu aikataulu. Sen tekeminen puolestaan lähtee tahtiaikaan perustuvasta filosofiasta, eli määritellään hankkeen eri osille tietty tahti, esimerkiksi kaksi tai kahdeksan tuntia. Tahtiin sisältyvät tehtävät, kuten vaikkapa laatoittaminen, suoritetaan kyseisessä ajassa, jonka jälkeen alkaa seuraava tahti seuraavine tehtävineen, Bergenwall selventää.

Lähde: Tivi