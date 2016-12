Perhe säästi 60 % sähköä: 6 vinkkiä

Kodin energiasyöpöt voivat olla yllättäviä, mutta niistä voi päästä helposti eroon, kun tutustuu kodin sähkönkulutukseen hieman paremmin, energiayhtiö Vattenfall kertoo.

Vattenfallin Energiaperhe –kilpailuun osallistunut riihikoskilainen kahdeksanhenkinen Haltosen perhe säästi kesäkuusta lähtien energiaa 60 prosenttia, Vattenfall kertoo tiedotteessaan.

– Usein kotien pahimmat energiasyöpöt ovat väärin säädetyt lämmityslaitteet. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu voi olla säädetty automaattiasennolle 20 asteeseen ympäri vuoden, jolloin se voi jäähdyttää lämmityskaudellakin eikä ainakaan lämmitä tehokkaasti. Tyypillinen virhe on myös väärät asetukset ilmanvaihtokoneissa, Vattenfall kertoo.

Haltosen perhe antaa kuusi vinkkiä energian säästämiseksi.

1 Ota selvää kodin energiankulutuksesta: jos et tiedä mikä kodissasi vie eniten energiaa, on hankala tehdä säästöjä.

2 Lattialämmitys. Älä pidä lämmitystä turhaa jatkuvasti päällä. Siinä menee helposti hukkaan talon alapohjaan lämpöä. Villasukat jalkaan.

3 Lämmitä ensisijaisesti ilmalämpöpumpulla sekä täydennä sitä polttamalla puita takassa sekä tarpeen mukaan vastukseen perustuvilla sähkölämmittimillä. Patterit voi pitää pois päältä paukkupakkasiin saakka, jos nämä vaihtoehdot ovat käytössäsi.

4 Älä turhaan käytä suoraa sähkölämmitystä. Haltsosen perheellä on ollut käytössä viime talvena suora sähkölämmitys, ja nyt korvaavilla lämmityksillä eli kahdella ilmalämpöpumpulla, joita tukee ilmanvaihtokoneen tehokkaampi lämmöntalteenotto, energiansäästö on huikea.

5 Kiinnitä huomiota toimivaan ilmanvaihtoon. Katso ettei kodissa ole turhia luukkuja auki, jotka sekoittavat ilmanvaihtoa. Haltsosilla oli esimerkiksi ikkuna auki takan vieressä, joka sai osan korvausilmasta virtaamaan sisään ohi lämmön talteenoton. Lisäksi jälkilämmitys ilmanvaihdossa oli päällä. Ilmanvaihtokone lämmitti ilmaa sähkövastuksella ja syrjäytti ilmalämpöpumppuja. Tämä korjattiin ja nyt kun ilmanvaihto menee kokonaan koneen kautta, se vähentää vaihdon kautta häviävää lämpöä. Ikkunan sulkemalla ja ilmanvaihtokoneen oikealla säädöillä syntyy merkittäviä säästöjä.

6 Hyödynnä hukkalämpö. Saunan lämmittämisessä syntyy runsaasti lämpöä, joka ei kuitenkaan lämmityskaudella mene hukkaan vaan kuivattaa kylpyhuoneen ja leviää ilmanvaihdon lämmöntalteenoton kautta koko taloon.

Haltosen perheeseen kuuluu vanhemmat Annika ja Jari sekä lapset Atte ja Tatu Laine, Julia, Jenna, Jatta sekä Tinja . He asuvat 140 neliömetrin kokoisessa omakotitalossa, jossa on 30 neliömetrin autotalli. Sähkönkulutus perheellä on 20 000 kilovattituntia vuodessa. Lämmitykseen he käyttävät suorasähköä, takkaa, puuhellaa ja kahta ilmalämpöpumppua.