Yrittäjä ihmettelee virkamiesten huolta toimitiloista: ”Nyt ammutaan tykillä kärpästä”

Yrittäjä Mikko Savelius ihmettelee Puheenvuoron blogissaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston huolta toimitilojen vähyydestä kantakaupungin alueella. Virasto on esittänyt toimitilojen muutoksen kieltämistä asunnoiksi kokonaan osalla alueilla sekä sallimista vain tapauskohtaisesti muilla alueilla.

–Virkamiesten huoli on liioiteltu. Mielestäni nyt ammutaan tykillä kärpästä, Savelius kommentoi.

Hän huomauttaa, että Helsingin toimistotiloista peräti 10,9 prosenttia on tyhjillään ja kertoo esimerkin toimistorakennuksesta kantakaupungin alueella.

–Se on lähes täynnä käyttäjiä, ja sen omistus on jakautunut pieninä palasina eri pienomistajille. Silti kaikki nämä lukuisat omistajat haluaisivat purkaa rakennuksen. Mistä on kyse? Rakennus vaatisi tällä hetkellä kiireellistä putkiremonttia – se on yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Putkiremontin kustannukset tulisivat erittäin kalliiksi. Niinpä eräs rakennusliike on tarjoutunut ostamaan rakennuksen, purkamaan sen ja rakentamaan tontille asuinkerrostaloja. Tämä sopisi kaikille omistajille mainiosti; Otetaan rahat ja muutetaan johonkin toiseen tilaan. Mutta kaupunkisuunnitteluvirasto ei suostu etenemään asiassa.