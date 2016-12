Pankinjohtajalta suorat sanat VR:lle: ”Missähän tämäkin prosessikaavio on taas piirretty”

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna ihmettelee VR:n päätöstä, jonka mukaan yhä harvempi juna pysähtyy Hämeenlinnassa. VR on tänä vuonna karsinut 14 päivittäistä junavuoroa Hämeenlinnasta Helsingin ja Tampereen suuntaan. Joulukuun alusta lähtien 29 junaa ajaa Hämeenlinnan ohi pysähtymättä.

–Hämeenlinnan kohdalla tilanne on se, että VR ei pysty tarjoamaan 3 minuutin pysähtymisiä, mutta yhä useampi 30 sekunnin ohiajo kyllä järjestyy. Siis 70 000 asukkaan kaupungin kohdalla! Tulee mieleen, että missähän tämäkin prosessikaavio on taas piirretty ja mihin visioon perustuen. Fläppitauluista puhumattakaan, Pauna kommentoi blogissaan.

Hän huomauttaa, että asuntojen hinnoissa nähtiin Hämeenlinnassa heikkoutta jo loppukesällä VR:n päätöksen tultua julki.

–Kaupungista voi vielä huonossa lykyssä muodostua alle 100 000 asukkaan kaupunkien näivettymisen symboli. Minusta se on pysäyttävä ajatus. Varsinkin kun muistaa, mistä se suomalainen rautatie ylipäänsä sai alkunsa.

Paunan mukaan Helsinki–Hämeenlinna–Tampere sekä Seinäjoki–Vaasa-kasvukäytävät näyttäytyivät aikaisemmin AAA-luokan asuntomarkkina-alueiden tasoisina erityisesti asiointi- ja työssäkäyntialueiden dynamiikkaan perustuen.

–Nyt on valitettavasti haastettava tämä näkemys. Näyttää nimittäin siltä, että talousvaikeuksien keskellä kamppailevalla Suomella ei ole näköjään varaa pitää yllä kattavia joukkoliikenneyhteyksiä mainittujen kasvukeskustenkaan välillä. Uusista yhteyksistä nyt puhumattakaan. Pankinjohtajan silmin katsottuna asiointi- ja työssäkäyntialueiden dynamiikka on vaarassa heikentyä. Siksi on haastettava kokonaan näkemys asiointi- ja työssäkäyntialueiden AAA-asuntomarkkinastatuksesta ja arvioitava tilanne kokonaan uudelleen erityisesti asuntojen tulevan hinta- ja vakuuskehityksen näkökulmasta, hän arvioi.

Aikaisemmin VR:n toimintaa on ihmetellyt kovin sanoin muun muassa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.), jonka mukaan VR:n monopoliasemasta on luovuttava.

