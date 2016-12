Suomalaisten yleinen ”turvallinen sijoitus” – ”Vaarana asuntojen hintojen pysyvämpi lasku”

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Petri Mäki-Fränti kirjoittaa Suomen Pankin blogissa, että kotitalouksien varallisuus seuraa asuntojen hintoja niin Suomessa kuin euroalueella yleisestikin. Mäki-Fräntin mukaan asunto on ollut suomalaisille turvallinen sijoitus ylitse muiden, mutta tilanne on nyt osassa maata muuttumassa.

– Oma asunto on viime vuosiin asti ollut kotitaloudelle kohtuullisen turvallinen sijoitus lähes joka puolella maata. Asuntosäästäminen on ollut valtion tukemaa säästämistä, joka on kerryttänyt varallisuutta niilläkin seuduilla joilla asuntojen hintakehitys on ollut vaatimatonta. Sijoituksen tuottoa on entisestään kasvattanut runsas velkavivun käyttö. Kasvukeskusten ulkopuolella on nyt monin paikoin vaarana, että asuntojen hinnat kääntyvät pysyvämmin laskuun, hän kirjoittaa.

– Muuttotappiokuntien kotitaloudet saattavat yhä useammin joutua etsimään uusia tapoja varallisuutensa kasvattamiseen. Nähtäväksi jää, itääkö tässä uudenlaisen kansankapitalismin siemen, hän pohtii.

Euroopan keskuspankki julkaisi joulukuussa raportin kotitalouksien taloudellisesta asemasta euroalueen jäsenmaissa. Suomessa, kuten euroalueella yleisestikin, mediaanikotitalouden sijoitukset koostuvat lähinnä asunnoista ja pankkitalletuksista, Mäki-Fränti toteaa. Raportin mukaan suomalaisella mediaanikotitaloudella oli vuonna 2013 varallisuutta noin 110 000 euroa.

– Kotitalouksien varallisuudesta 53 % on kiinni omassa asunnossa, mikä on hiukan suurempi osuus kuin euroalueen maissa keskimäärin. Lisäksi 16 % varallisuudesta on sijoitettu loma-, sijoitus- ym. asuntoihin, Mäki-Fränti toteaa.

– Kotitalouksien varallisuus on kasvanut varsin eri tahtia eri puolilla Suomea. Pohjois- ja Itä-Suomessa mediaanikotitalouden varallisuus on polkenut paikallaan, mutta Etelä-Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla se on kasvanut. Näiden erojen taustalla vaikuttaa asuntojen hintakehityksen eriytyminen kaupunkien ja maaseudun välillä, Mäki-Fränti kirjoittaa.

