Karu arvio Suomen asuntomarkkinoista: ”Loppulasku tulee olemaan posketonta tasoa”

Vuonna 2017 asuntomarkkinoiden ”isojako” syvenee: kasvukeskuksissa kannattaa omistaa ja muualla maassa asua vuokralla. Näin ennakoi alkavan vuoden asuntomarkkinoita asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna.

–Viime päivinä on julkistettu useita uusia tilasto- ja tutkimustietoja asuntomarkkinoista. Ne kertovat arjen asuntomarkkinafaktoista ja todistavat jo kuusi vuotta jatkuneen asuntomarkkinoiden isojaon syvyydestä. ”Talo jäi, arvo lähti”, on yhä useamman paikkakunnan nuotti. Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat nousevat, mutta velkojen, korkojen ja riskien kera. Vuosikymmeniä jatkuneen kaupunkivastaisen ”pidetään koko maa asuttuna”-politiikan loppulasku tulee olemaan posketonta tasoa. Rahat eivät vaan riitä, jakoautomaatin perusta murenee ja tehtyjen turhien kiinteistö- ja infrastruktuuri-investointien määrä hirvittää, hän kirjoittaa blogissaan.

Tilastokeskuksen keskiviikkona julkistamien ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat marraskuussa pääkaupunkiseudulla 2,9 prosenttia viime vuoden marraskuussa. Muualla Suomessa hinnat laskivat 1,6 prosenttia.

Suurimmissa kasvukeskuksissa asuntohintojen nousu näyttää Paunan mukaan ”taatulta”, koska asuntotuotantoa ei kyetä hyvistä yrityksistä huolimatta pitämään riittävällä tasolla.

–Kaupungistuminen jatkuu, vaikka Suomeen suunniteltaisiin satoja sellutehtaita ja ylileveitä datakaistoja tukiaisten avulla. Suomi ei maaseudu enää, eikä kaupungistuvassa Suomessa pärjää vain maalaisjärjellä. Täytyy ottaa käyttöön myös kaupunkilaisjärki. Siitä on tässä maassa huutava pula, kaupunkipolitiikasta puhumattakaan, hän kommentoi.

–Kaupunkilaisjärki sanoo selvästi: Kannattaa asua omistusasunnossa kasvukeskuksessa hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kasvukeskusten ulkopuolella kannattaa puolestaan asua vuokralla ilman omistamisen huolia. Jos välttämättä haluaa asua vuokralla kasvukeskuksessa, niin kannattaa valita sellainen vuokranantaja, joka jättää vuokrankorotukset nyt tekemättä ja tarjoaa mahdollisuuden lunastaa vuokra-asunnon omaksi. Sellaisesta osto-optiosta kannattaa jopa maksaa vähän extraa, Pauna jatkaa.

Hän nostaa esiin myös ajatuksen ”käänteistä indeksiehdosta” vuokrasopimuksissa. Se tarkoittaisi sitä, että vuokrasopimukseen kirjattaisiin ehto vuokran indeksialennuksesta vuosittain.

–Kun kasvukeskuksissa vuokrat on usein sidottu indeksiautomaattiin vain nousevasti, niin ainakin kasvukeskusten ulkopuolella kannattaa vuokrat niin ikään sitoa indeksiautomaattiin, mutta koko ajan laskevasti. Kasvukeskusten ulkopuolella kannattaa ehdottomasti vaatia, että vuokra alenee vuosittain ja vähintään elinkustannusten nousun verran. Valitettava tosiasia on, että kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen arvonkehitys on jatkuvasti aleneva ja yhä useampia asunto putoaa tosiasiassa asuntomarkkinoiden ulkopuolelle. Sen pitää näkyä myös jatkuvasti alenevina vuokrina. ”Käänteinen” indeksiehto takaa tämän, hän perustelee.