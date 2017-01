"Kepillä jäätä kokeilevat" pelottavat omakotitalon myyjää - "Ainakin juristit pärjäävät"

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n mukaan vanhojen välitettyjen asuntojen kauppa vauhdittui viime vuonna 3,5 prosenttia. Kerrostaloasuntojen myyntimäärä nousi edellisvuodesta 5,0 prosenttia, vanhoja omakotitaloja myytiin viime vuonna vajaan prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna.

–Käytettyjen omakotitalojen kauppa ei viime vuonna ollut yhtä vireää, mutta suunta on oikeaan suuntaan. Kauppamäärä oli viime vuonna vajaan prosentin parempi kuin edellisvuonna, sanoo KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila Kauppalehdelle.

Malilan mukaan moni käytetty omakotitalo sijaitsee väestöään menettävillä muuttotappioalueilla. Niillä vanhoille taloille on ollut vaikeampaa löytää ostajia ja saada niistä tyydyttävää markkinahintaa, kun tulijoita maaseudulle on vähemmän ja uusia omakotitalojen asuttajia on vähemmän.

Omakotitalojen kaupalliseen suosioon vaikuttavat Malilan mukaan myös se, että pienet asunnot ja kerrostaloasunnot ovat nyt kysytyimpiä. Lisäksi ostajat miettivät nyt aiempaa enemmän, mitä riskejä ja remontteja käytetyn omakotitalon hankinnassa on.

–Se on myös psykologiaa. Käytettyjen omakotitalojen ongelmista ja kunnosta on ruvettu puhumaan aiempaa enemmän, Malila sanoo.

Ostajien lisäksi talokaupan riskejä miettivät nyt myös myyjät. Viiden vuoden myyjän vastuu kiinteistökaupassa arveluttaa monia. Pahimmassa tapauksessa omakotitalon ostaja valittaa myyjälle kaikista talon pikkuvioista viiden vuoden ajan.

–Monesti kepillä kopistellaan jäätä. Se on yksi suomalaisen yhteiskunnan ilmiö lajissaan. Ainakin juristit pärjäävät, Malila heittää.

Lähde: Kauppalehti, Anna Juvonen