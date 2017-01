Varoitus asp-lainaajille: ”Ensimmäistä asuntoaan ostava maksaa joka tilanteessa aiempaa enemmän”

Asuntolainoitukseen erikoistukeen Hypon varatoimitusjohtaja Elli Reunanen neuvoo asp-säästäjiä kilpailuttamaan lainansa heti sen nostamisen jälkeen. Reunasen mukaan ensiasunnon ostajille suunnatut asp-lainat ovat kallistuneet, vaikka asuntolainojen marginaalit ovat painuneet tasaisesti viime vuosina.

–Ensimmäistä asuntoaan ostava asiakas joutuu maksamaan lainastaan enemmän kuin vielä jokunen vuosi sitten. Halutessaan hänelle kuuluvia hyötyjä asp-lainaajan täytyykin tehdä vähän lisätöitä: hänen kannattaa nostaa asp-laina omasta tilipankista ja lähteä heti sen jälkeen kilpailutuskierrokselle, Reunanen toteaa blogissaan.

Hänen mukaansa tilanteeseen ovat syynä suurten pankkien aloitteesta muuttuneet käytännöt ja tulkinnat siitä, kenen täytyy maksaa asp-tilin lisäkorko.

–Mitä suuremman summan onnistuu asp-tililleen säästämään, sitä hankalampaa on saada kilpailukykyisiä asp-lainatarjouksia oman asp-tilipankin lainatarjouksen rinnalle. Aiemmin asp-tallettajalle kuuluvan lisäkoron maksoi asp-tilipankki riippumatta siitä, mistä pankista asiakas lopulta lainansa otti. Ensiasunnon ostaja sai rauhassa kilpailuttaa pankit ja valita niiden joukosta itsensä kannalta parhaan kokonaisuuden tarjoavan pankkikumppanin. Tämä alkoi harmittaa lisäkorkoa maksavia suuria asp-tilipankkeja. Ne ajoivat läpi tulkinnan ja käytännön muutoksen siitä, että lisäkoron maksaakin asp-lainapankki, Reunanen selittää.

Tämän seurauksena asp-lainojen marginaalit ja luottojen perustamiskustannukset nousivat.

–Kilpailukykyisiä ja liiketoiminnallisesti järkeviä tarjouksia on muiden kuin tilipankin vaikea tehdä. Toisaalta, kun asp-tilipankki tietää tämän, se voi hinnoitella tarjoamansa asp-lainan kalliimmaksi. Ensimmäistä asuntoaan ostava asiakas maksaa joka tilanteessa aiempaa enemmän, hän sanoo.

Asp-järjestelmä on Reunasen mukaan kasvattanut suosiotaan, vaikka osa säästäjien hyödyistä on vähentynyt sen vuoksi, että yleinen korkotaso on ollut jo pitkään matala. Asp-lainoja on myönnetty jo yli 2,2 miljardin euron edestä, kun vuonna 2010 määrä oli vajaat 500 miljoonaa.