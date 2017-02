Huomio asuntojen hinnoista: ”Yhtä aikaa ikävä asia ja hyvä merkki”

Asuntojen korkeat hinnat ovat yhtä aikaa ikävä asia ja hyvä merkki. Näin toteaa blogissaan Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr.).

–Kohoava hinta osoittaa alueen statuksen paranemista ja houkuttelevuuden lisääntymistä. Erityisen huono merkki on, jos jollain alueella asuntojen hinnat painuvat kovin alas. Osoittaahan se, alue koetaan jollain tavoin ongelmalliseksi, hän kommentoi.

Soininvaara muistuttaa, että asuntojen hintaan vaikuttaa sijainti/etäisyys, naapurusto ja koulu. Suomessa ei hänen mukaansa ole sellaisia slummeja, että naapurusto muodostaisi merkittävän työntävän voiman.

–Naapurustosta johtuen keskiluokka valtaa kuitenkin asuinalueita kaupunginosa kerrallaan. Kun alueelle tulee merkittävästi nuoria omillaan pärjääviä kansalaisia, he vetävät mukanaan toisia samanlaisia. Avarakatseinen kaupunkilainen sietää hyvin hieman huono-osaisempia naapureita, mutta koulun suhteen monet ovat valikoivampia. Lapsiaan ei mielellään uhraa. Siksi alueella, jossa oppilaista suuri osa on jonkinlaisen erityshuomion tarpeessa, pitäisi opetusryhmien olla paljon pienempiä ja kouluavustajia olla paljon. Positiivinen diskriminaatio on aivan avainasemassa segregaation torjunnassa, hän kirjoittaa.

Soininvaara nostaa blogissaan esimerkiksi Helsingin, jonka asuntojen hintaeroja hän kuvailee ”tolkuttomiksi” ja ennakoi niiden edelleen olevan kasvamaan päin.

–Yllättävän paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan osoitteesta. Tilanne ei voi olla pysyvä. Jos kaksiota ostava nuori pari joutuu maksamaan asunnosta Vallilassa selvästi yli 100 000 euroa enemmän kuin Itä-Helsingistä, luulisin monen päätyvän jossain vaiheessa Itä-Helsinkiin, Soininvaara sanoo.