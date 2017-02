Kysyntä patoutui kerrostalomarkkinoilla: Rakentaminen kiihtymässä 70-luvun maaltamuuton lukuihin

Useat merkit viittaavat siihen, että asuntokaupan tahti kiihtyy ja heijastuu myös asuntorakentamiseen, kertoo Talouselämä. Rakennusteollisuus RT:n asuntomarkkinoiden teemakatsauksen mukaan kerrostalorakentamisen kokonaismäärä lähestyy 70-luvun tasoa maaltamuuton aikaan.

Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan Suomessa aloitettiin kaikkiaan 38 000 asunnon rakentaminen viime vuonna. Rakentaminen painottuu pieniin kerrostaloasuntoihin ja kasvukeskuksiin.

– Käynnissä on kaupungistumisen uusi aalto, joka edellyttääkin asuntojen merkittävää uudistuotantoa, jotta asumismenot eivät lähde hallitsemattomaan kasvuun, sanoo RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Asuntolainojen kysyntä on kasvussa, ja asuntokauppa on käynyt alkuvuonna vilkkaana.

– Yhtenä vauhdittavana tekijänä nostaisin esiin vuonna 2010 syntyneiden ikäluokan, joka on suurin sitten vuoden 1996 ja joka aloittaa koulun tänä vuonna. Monet kotitaloudet ovat heikon taloudellisen kehityksen aikana siirtäneet muuttopäätöstään isompaan asuntoon, mutta nyt talouden virkoamisen myötä perheillä on paremmin rahkeita siirtyä tarpeiden mukaiseen asuntoon. Kun muuttopäätöksiä tehdään usein ennen lapsen koulun alkamista, on selvää, että tämä vuosi on vilkasta asunnonvaihtojen aikaa.

Asuntomarkkinoihin liittyy Pakarisen mukaan tänä vuonna kaksi isoa kysymystä: Minne kotitalouksien patoutunut kysyntä purkautuu ja millaisena asuntosijoittajien kysyntä jatkuu?

– On kiinnostavaa, kohdistuuko purkaus yhä kaupunkien keskustoihin vai hakevatko kotitaloudet lisää tilaa keskusta-alueiden liepeiltä. Ainakin omakotitaloille näyttäisi olevan kasvavaa kysyntää, jota tosin jarruttavat tiukat rahoitusehdot, Pakarinen pohtii.

Ennätysmatalat korot ja vuokrien nousutahti ovat Pakarisen mukaan taanneet asuntosijoittamisen suosion. Hän kuitenkin muistuttaa, että markkinoille valmistuu paraikaa runsaasti uusia asuntoja, joka voi heikentää uusien asuntosijoitusten intoa, mikä puolestaan vähentäisi asuntojen tuotantoa ja vuokra-asuntojen tarjontaa.

Lähde: Talouselämä

