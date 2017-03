Rakennusalan yrittäjä KL:ssä: ”Tukka nousee pystyyn, kun joku puhuu edullisesta vuokrataloasumisesta”

Halpaa asuntorakentamista ei olekaan, Lujatalon uusi toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää sanoo Kauppalehden mukaan.

Hän sanoo, että asuntojen halpatuotantoon Lujatalokaan ei nykyisessä sääntelyoloissa pysty. Tanhuanpään mukaan 20–25 prosenttia rakentamisen kustannuksista syntyy erilaisista, turhistakin määräyksistä.

–Ilman niitäkin pystyttäisiin tekemään erittäin korkeatasoista rakentamista, mutta kun kaikki aukkojen koot, lattioiden tasoerot ja kosteiden tilojen pyörähdysympyrät määrätään, niin totta kai siinä syntyy lisäkustannusta, Tanhuanpää kuvailee.

Hän puhuu asunnon sisäkorkeudesta: kun sitä nostetaan määräyksin, rakentajat kustannukset nousevat. Jos taas rakennukseen vaaditaan saumaton julkisivu, määräys nostaa asunnon hintaa 50–100 euroa neliömetriltä.

Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo sanoo, että koko asuntojen hintaskaalassa ”kohtuuhintaisuus” on mahdollista.

–Minulle kuitenkin nousee tukka pystyyn, kun joku puhuu edullisesta vuokrataloasumisesta. Poliitikot puhuvat tästä, mutta tällaisia kohteita on mahdoton saada liikkeelle.

Rakentamisen määräystaso on niin vaativa ja raskas, ettei Isotalon mukaan halpatuotanto ole Suomessa mitenkään mahdollista. Asunnon hintaan on leivottu 40–50 prosenttia erilaisia veroja, joten sekin on halpatuotannon jarruna.

Lähde: Kauppalehti, Olli Herrala