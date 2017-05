Pankinjohtaja kuittaa koroista varoittaneelle professorille: ”Puhuu omiaan”

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna ei allekirjoita Aalto-yliopiston työelämäprofessori Antti Suhosen näkemystä, jonka mukaan korkojen nousun riskeistä asuntovelallisille ei keskustella Suomessa.

–Nyt professori puhuu omiaan. Pankit ovat jatkuvasti varoitelleet korkoriskistä. Paras tapa varautua on lyhentäminen, Pauna vastaa Twitterissä.

–Muistakaa, että jokaisen asuntolainaajan maksukyky stressitestataan 6 prosentin korkotasoa vastaan ennen lainan myöntämistä, hän jatkaa.

Professori Antti Suhonen sanoo Taloussanomissa, että korkotason nousu on Suomen asuntovelallisille todellinen riski.

– Tämän asetelman sisältämiä riskejä ei juurikaan nosteta Suomessa julkiseen keskusteluun, hän kommentoi.

Suhonen huomautti aikaisemmin viikolla mielipidekirjoituksessan Talouselämässä, että Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainakannasta noin 96 prosenttia on sidottu vaihtuviin korkoihin.

–Pitkään jatkunut korkojen lasku on siten ollut suomalaisille asuntovelallisille hyvin tervetullut ilmiö. Samalla on hyvä ymmärtää, että nyt vallitseva korkotaso on historiallisesti varsin poikkeuksellinen, ja markkinakorkojen muutokset ovat jatkossa todennäköisemmin ylös- kuin alaspäin, hän sanoi.

Pauna itse on varoitellut suomalaisten velkaantumisesta ja korkojen noususta jo jonkin aikaa.

Lue lisää: Kova väite velkaantumisesta: ”Pankit heiluttavat Suomen luottoluokituksia - yhdistelmä on hirveän vaarallinen”

Saman asian ovat nostaneet esiin myös muun muassa ekonomisti Henna Mikkonen ja Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn.

Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB varoitti Suomea viime vuoden lopulla kotitalouksien korkeasta ja kasvavasta velkaantumisesta. Kotitalouksien velkaantumisaste Suomessa oli vuoden 2016 lopulla 127 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Komitean mukaan velkaantuminen voi muodostaa riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja reaalitalouden kehitykselle keskipitkällä aikavälillä. Myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kiinnitti joulukuussa huomiota kotitalouksien kasvaneeseen velkaantumiseen.

